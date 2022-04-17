https://sputnik-georgia.ru/20220417/vlasti-gruzii-vremenno-smyagchili-antitabachnoe-zakonodatelstvo-266043240.html
Власти Грузии временно смягчили антитабачное законодательство
Власти Грузии временно смягчили антитабачное законодательство
Согласно изменениям, налогоплательщики смогут наносить наклейку медицинских предупреждений на внешнюю прозрачную упаковку табачных изделий 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T19:01+0400
2022-04-17T19:01+0400
2022-04-17T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. По решению правительства Грузии, медицинское предупреждение на пачке сигарет с фильтром и без фильтра может не соответствовать конкретным требованиям Закона "О контроле табака" до 1 сентября.Согласно Закону Грузии "О контроле табака", на пачке сигарет, помимо медицинского предупреждения, обязательно размещение предупреждающей надписи о вреде курения, которая должна занимать 65% упаковки.По мнению правительства Грузии, в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине невозможно производить продукцию на заводах, расположенных на территории Украины, и размещать/распечатывать на них медицинские предупреждения, сообщает Первый канал.Кроме того, согласно поправкам, производитель и импортер табачных изделий сможет предоставлять информацию Минздраву о веществах, выделяемых из сигарет с фильтром и без фильтра (никотин, смола, удушающий газ), ингредиентах табачного изделия, типе медицинского предупреждения и ротации образца, а также информацию о нагревающемся табаке и новых табачных изделиях, по новым правилам и условиям.Правительство приняло решение ввести временное исключение для того, чтобы создать благоприятные условия для работы налогоплательщиков, и чтобы процессы на Украине не отразились на доходах государственного бюджета. По статистике, в 2021 году Грузия импортировала около 80% сигарет из Украины.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, антитабачное законодательство
Власти Грузии временно смягчили антитабачное законодательство
19:01 17.04.2022 (обновлено: 19:18 17.04.2022)
Согласно изменениям, налогоплательщики смогут наносить наклейку медицинских предупреждений на внешнюю прозрачную упаковку табачных изделий
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. По решению правительства Грузии, медицинское предупреждение на пачке сигарет с фильтром и без фильтра может не соответствовать конкретным требованиям Закона "О контроле табака" до 1 сентября.
Согласно Закону Грузии "О контроле табака", на пачке сигарет, помимо медицинского предупреждения, обязательно размещение предупреждающей надписи о вреде курения, которая должна занимать 65% упаковки.
По мнению правительства Грузии, в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине невозможно производить продукцию на заводах, расположенных на территории Украины, и размещать/распечатывать на них медицинские предупреждения, сообщает Первый канал.
Согласно изменениям, налогоплательщики смогут наносить наклейку медицинских предупреждений на внешнюю прозрачную упаковку табачных изделий на территории таможенного склада Грузии в течение ограниченного времени.
Кроме того, согласно поправкам, производитель и импортер табачных изделий сможет предоставлять информацию Минздраву о веществах, выделяемых из сигарет с фильтром и без фильтра (никотин, смола, удушающий газ), ингредиентах табачного изделия, типе медицинского предупреждения и ротации образца, а также информацию о нагревающемся табаке и новых табачных изделиях, по новым правилам и условиям.
Правительство приняло решение ввести временное исключение для того, чтобы создать благоприятные условия для работы налогоплательщиков, и чтобы процессы на Украине не отразились на доходах государственного бюджета. По статистике, в 2021 году Грузия импортировала около 80% сигарет из Украины.