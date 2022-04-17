https://sputnik-georgia.ru/20220417/zapret-chaykovskogo-i-zdravogo-smysla-k-chemu-privedet-boykot-russkoy-kultury-266044060.html

Запрет Чайковского и здравого смысла: к чему приведет бойкот русской культуры?

Запрет Чайковского и здравого смысла: к чему приведет бойкот русской культуры?

Западную публику стараются огородить от всего, что может напомнить о вкладе России в мировую культуру, литературу и искусство. Смотрите в видео подборку самых... 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T20:54+0400

2022-04-17T20:54+0400

2022-04-17T21:27+0400

россия

мультимедиа

видео

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/11/266044031_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_067a2c31a8412725e2ada5987d58f48b.jpg

Прозападные страны выбрали самый странный способ борьбы с Россией. Там повсеместно запрещают все русское. Например, в Швеции больше не жалуют музыкальную группу, играющую на русских балалайках, а на Украине и в странах Балтии в опалу попали памятники русским писателям и советским воинам.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, видео, культура