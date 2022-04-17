https://sputnik-georgia.ru/20220417/zapret-chaykovskogo-i-zdravogo-smysla-k-chemu-privedet-boykot-russkoy-kultury-266044060.html
Запрет Чайковского и здравого смысла: к чему приведет бойкот русской культуры?
Запрет Чайковского и здравого смысла: к чему приведет бойкот русской культуры?
Западную публику стараются огородить от всего, что может напомнить о вкладе России в мировую культуру, литературу и искусство. Смотрите в видео подборку самых... 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T20:54+0400
2022-04-17T20:54+0400
2022-04-17T21:27+0400
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Прозападные страны выбрали самый странный способ борьбы с Россией. Там повсеместно запрещают все русское. Например, в Швеции больше не жалуют музыкальную группу, играющую на русских балалайках, а на Украине и в странах Балтии в опалу попали памятники русским писателям и советским воинам.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, видео, культура
Запрет Чайковского и здравого смысла: к чему приведет бойкот русской культуры?
20:54 17.04.2022 (обновлено: 21:27 17.04.2022)
Западную публику стараются огородить от всего, что может напомнить о вкладе России в мировую культуру, литературу и искусство. Смотрите в видео подборку самых глупых запретов
Прозападные страны выбрали самый странный способ борьбы с Россией. Там повсеместно запрещают все русское.
Например, в Швеции больше не жалуют музыкальную группу, играющую на русских балалайках, а на Украине и в странах Балтии в опалу попали памятники русским писателям и советским воинам.