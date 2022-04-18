https://sputnik-georgia.ru/20220418/do-13-tysyach-semey-pereselentsev-poluchat-kvartiry-v-gruzii-266060694.html

До 13 тысяч семей-переселенцев получат квартиры в Грузии

До 13 тысяч семей-переселенцев получат квартиры в Грузии

Многие вынуждено переселенные семьи в стране все еще остаются без собственного жилья, отметил премьер 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T14:04+0400

2022-04-18T14:04+0400

2022-04-18T14:04+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

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новости

общество

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Около 13 тысяч вынуждено переселенных семей получат квартиры в течение последующих трех-четырех лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Как отметил глава грузинского правительства, вызов в этом направлении огромный, так как многие вынуждено переселенные семьи все еще остаются без собственного жилья.По словам премьера, переселенцам будут переданы современные квартиры с полным ремонтом. Как отметил Гарибашвили, в текущем году в Кутаиси завершается строительство 700 квартир, которые будут переданы вынуждено переселенным семьям осенью.Как отметил премьер-министр, уже весной начнется строительство новых жилых корпусов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Боржоми. Это масштабный проект, который завершится максимум через 3-4 года.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество