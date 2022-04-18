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До 13 тысяч семей-переселенцев получат квартиры в Грузии
До 13 тысяч семей-переселенцев получат квартиры в Грузии
Многие вынуждено переселенные семьи в стране все еще остаются без собственного жилья, отметил премьер 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T14:04+0400
2022-04-18T14:04+0400
2022-04-18T14:04+0400
жилье для вынужденных переселенцев
вынужденные переселенцы
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Около 13 тысяч вынуждено переселенных семей получат квартиры в течение последующих трех-четырех лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Как отметил глава грузинского правительства, вызов в этом направлении огромный, так как многие вынуждено переселенные семьи все еще остаются без собственного жилья.По словам премьера, переселенцам будут переданы современные квартиры с полным ремонтом. Как отметил Гарибашвили, в текущем году в Кутаиси завершается строительство 700 квартир, которые будут переданы вынуждено переселенным семьям осенью.Как отметил премьер-министр, уже весной начнется строительство новых жилых корпусов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Боржоми. Это масштабный проект, который завершится максимум через 3-4 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество
До 13 тысяч семей-переселенцев получат квартиры в Грузии
Многие вынуждено переселенные семьи в стране все еще остаются без собственного жилья, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Около 13 тысяч вынуждено переселенных семей получат квартиры в течение последующих трех-четырех лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительства, вызов в этом направлении огромный, так как многие вынуждено переселенные семьи все еще остаются без собственного жилья.
"Начинаем масштабный проект: около 13 тысяч вынуждено переселенных семей получат квартиры в следующие 3-4 года. Из них для части будет узаконено, часть, примерно 6 тысяч переселенцев, получат дома в рамках программы "Сельский дом", и для 7 тысяч вынуждено переселенных семей будут построены новые дома", – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
По словам премьера, переселенцам будут переданы современные квартиры с полным ремонтом. Как отметил Гарибашвили, в текущем году в Кутаиси завершается строительство 700 квартир, которые будут переданы вынуждено переселенным семьям осенью.
Как отметил премьер-министр, уже весной начнется строительство новых жилых корпусов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди и Боржоми. Это масштабный проект, который завершится максимум через 3-4 года.