https://sputnik-georgia.ru/20220418/dozhd-i-groza--v-gruzii-ukhudshitsya-pogoda-266066383.html

Дождь и гроза – в Грузии ухудшится погода

Дождь и гроза – в Грузии ухудшится погода

Ухудшение погоды метеорологи прогнозирует со второй половины вторника 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу в Грузии со второй половины вторника до четверга, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Метеорологи прогнозируют временами сильный ветер. На черноморском побережье в понедельник вечером ожидается сильный ветер.Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках Грузии. Как отмечают синоптики, в высокогорных зонах могут возникнуть оползни или лавины.

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погода, грузия, новости, общество