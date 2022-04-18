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Дождь и гроза – в Грузии ухудшится погода
Дождь и гроза – в Грузии ухудшится погода
Ухудшение погоды метеорологи прогнозирует со второй половины вторника 18.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу в Грузии со второй половины вторника до четверга, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Метеорологи прогнозируют временами сильный ветер. На черноморском побережье в понедельник вечером ожидается сильный ветер.Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках Грузии. Как отмечают синоптики, в высокогорных зонах могут возникнуть оползни или лавины.
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погода, грузия, новости, общество

Дождь и гроза – в Грузии ухудшится погода

17:58 18.04.2022 (обновлено: 18:13 18.04.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ухудшение погоды метеорологи прогнозирует со второй половины вторника
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу в Грузии со второй половины вторника до четверга, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЖенщина идет с зонтом под дождем
Женщина идет с зонтом под дождем - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2022
Женщина идет с зонтом под дождем
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Метеорологи прогнозируют временами сильный ветер.
На черноморском побережье в понедельник вечером ожидается сильный ветер.
Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках Грузии. Как отмечают синоптики, в высокогорных зонах могут возникнуть оползни или лавины.
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