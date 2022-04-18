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Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за ремонта моста
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за ремонта моста
В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T15:57+0400
2022-04-18T15:57+0400
2022-04-18T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Движение транспорта на Метехском мосту, который расположен в исторической части города, будет частично ограничено, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Как отметил Каладзе на заседании столичного правительства, Метехский мост нуждается в полном обновлении. Согласно предвыборному обещанию, соответствующие работы начнутся с понедельника.В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.По информации мэра, стоимость проекта составляет примерно два миллиона лари (более 666 тысяч долларов). Работы полностью завершатся к концу лета, отметил Каладзе.Метехский мост считается самым древним в Тбилиси. Он расположен у подножия скалы, на которой возвышается храм Метехи и статуя Вахтанга Горгасали, основателя города.Метехский мост неоднократно перестраивался. До 1870 года он был деревянным. А свое последнее обновление мост пережил в 1951-м.В 2014 году мост переименовали в мост 100 Тысяч святых мучеников. Но в народе, по старой памяти, его зовут как привыкли.
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, каха каладзе
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за ремонта моста
В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Движение транспорта на Метехском мосту, который расположен в исторической части города, будет частично ограничено, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Как отметил Каладзе на заседании столичного правительства, Метехский мост нуждается в полном обновлении. Согласно предвыборному обещанию, соответствующие работы начнутся с понедельника.
"Из-за запланированных работ с сегодняшнего дня автомобильное движение на Метехском мосту будет частично ограничено. Патрульная полиция помогает нам в этом, за что хочу сказать им огромное спасибо", – заявил Каладзе журналистам.
В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.
По информации мэра, стоимость проекта составляет примерно два миллиона лари (более 666 тысяч долларов). Работы полностью завершатся к концу лета, отметил Каладзе.
Метехский мост считается самым древним в Тбилиси. Он расположен у подножия скалы, на которой возвышается храм Метехи и статуя Вахтанга Горгасали, основателя города.
Метехский мост неоднократно перестраивался. До 1870 года он был деревянным. А свое последнее обновление мост пережил в 1951-м.
В 2014 году мост переименовали в мост 100 Тысяч святых мучеников. Но в народе, по старой памяти, его зовут как привыкли.