https://sputnik-georgia.ru/20220418/dvizhenie-transporta-v-tsentre-tbilisi-ogranicheno-iz-za-remonta-mosta-266064077.html

Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за ремонта моста

Движение транспорта в центре Тбилиси ограничено из-за ремонта моста

В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T15:57+0400

2022-04-18T15:57+0400

2022-04-18T15:57+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676066_0:218:3178:2006_1920x0_80_0_0_530318427e4c14499d8e00700340d0e4.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Движение транспорта на Метехском мосту, который расположен в исторической части города, будет частично ограничено, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Как отметил Каладзе на заседании столичного правительства, Метехский мост нуждается в полном обновлении. Согласно предвыборному обещанию, соответствующие работы начнутся с понедельника.В рамках проекта на проезжей части будет проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.По информации мэра, стоимость проекта составляет примерно два миллиона лари (более 666 тысяч долларов). Работы полностью завершатся к концу лета, отметил Каладзе.Метехский мост считается самым древним в Тбилиси. Он расположен у подножия скалы, на которой возвышается храм Метехи и статуя Вахтанга Горгасали, основателя города.Метехский мост неоднократно перестраивался. До 1870 года он был деревянным. А свое последнее обновление мост пережил в 1951-м.В 2014 году мост переименовали в мост 100 Тысяч святых мучеников. Но в народе, по старой памяти, его зовут как привыкли.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, каха каладзе