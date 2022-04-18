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"Нацдвижение" манипулирует темой Украины – Папуашвили
"Нацдвижение" манипулирует темой Украины – Папуашвили
Жажда власти показывает незрелость части оппозиции, считает председатель парламента 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T12:44+0400
2022-04-18T12:44+0400
2022-04-18T13:14+0400
единое нацдвижение
политика
грузия
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украина
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" используют тему Украины для достижения своих целей, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.По его словам, наглядным примером является их отношение к родине."Они манипулируют жизнью и смертью людей с единственной целью, чтобы как-то внести истерию в политику, волнения и тревогу в общество, чтобы заполучить власть. К сожалению, это то, что мы видим", – сказал Папуашвили.Глава грузинского законодательного органа утверждает, что жажда власти еще раз показывает незрелость части политического ландшафта. Тем не менее, Папуашвили уверен, что какой бы ни была политическая сила, лучше, чтобы она была представлена в парламенте."Парламент все же ставит политический поток в определенное русло. Лучше, чтобы они были в парламенте. Если у них есть что сказать, пусть скажут из парламента. А остальное – решать гражданам", – добавил Папуашвили.В настоящее время парламентское меньшинство разрозненно. Оппозиционные фракции и политические группы объединяют 61 депутата. При этом у каждой из них собственная повестка дня и инициативы.Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" представлено в законодательном органе 30 депутатами.
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единое нацдвижение, политика, грузия, новости, украина, шалва папуашвили
"Нацдвижение" манипулирует темой Украины – Папуашвили
12:44 18.04.2022 (обновлено: 13:14 18.04.2022)
Жажда власти показывает незрелость части оппозиции, считает председатель парламента
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" используют тему Украины для достижения своих целей, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.
"Национальному движению" все равно – это Грузия, Украина, родина, друг, жизнь, смерть. Все это только повод, инструмент, а главная ценность – это власть. Все остальное лишь инструменты, которые они недобросовестно используют в разное время", – сказал Папуашвили в передаче "Имеди LIVE".
По его словам, наглядным примером является их отношение к родине.
"Они манипулируют жизнью и смертью людей с единственной целью, чтобы как-то внести истерию в политику, волнения и тревогу в общество, чтобы заполучить власть. К сожалению, это то, что мы видим", – сказал Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа утверждает, что жажда власти еще раз показывает незрелость части политического ландшафта. Тем не менее, Папуашвили уверен, что какой бы ни была политическая сила, лучше, чтобы она была представлена в парламенте.
"Парламент все же ставит политический поток в определенное русло. Лучше, чтобы они были в парламенте. Если у них есть что сказать, пусть скажут из парламента. А остальное – решать гражданам", – добавил Папуашвили.
В настоящее время парламентское меньшинство разрозненно. Оппозиционные фракции и политические группы объединяют 61 депутата. При этом у каждой из них собственная повестка дня и инициативы.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" представлено в законодательном органе 30 депутатами.