https://sputnik-georgia.ru/20220418/glava-minzdrava-vyrazil-nedovolstvo-v-svyazi-s-tempom-vaktsinatsii-v-gruzii-266067771.html
Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии
Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии
Показатель вакцинации остается неудовлетворительным, несмотря на широкий выбор вакцин, отметил министр 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T18:17+0400
2022-04-18T18:17+0400
2022-04-18T18:17+0400
шестая волна
зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили отметил низкий показатель вакцинации против коронавируса в стране и выразил надежду, что данный процесс активизируется.За последние сутки в Грузии было сделано всего 26 прививок против новой коронавирусной инфекции.По словам Азарашвили, на данный момент разрабатывается коммуникационная кампания, и она начнется уже с будущего месяца."Как мы видим, вакцина, правда, защищает от госпитализации и летальных случаев", – подчеркнул Азарашвили.По последним данным, в Грузии всего сделали 2 872 820 прививок от коронавируса нового типа, из них полную дозу сделали 1 261 067, бустер-дозой вакцинированы 244 431 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зураб азарашвили, общество, грузия, новости, вакцинация от коронавируса, минздрав грузии, здравоохранение в грузии
Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии
Показатель вакцинации остается неудовлетворительным, несмотря на широкий выбор вакцин, отметил министр
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили отметил низкий показатель вакцинации против коронавируса в стране и выразил надежду, что данный процесс активизируется.
За последние сутки в Грузии было сделано всего 26 прививок против новой коронавирусной инфекции.
"К сожалению, ежедневно показатель прививок очень снижается. Мы всячески стараемся, чтобы этот процесс активизировался", – сказал Азарашвили, добавив, что данный показатель остается неудовлетворительным, несмотря на широкий выбор вакцин.
По словам Азарашвили, на данный момент разрабатывается коммуникационная кампания, и она начнется уже с будущего месяца.
"Как мы видим, вакцина, правда, защищает от госпитализации и летальных случаев", – подчеркнул Азарашвили.
По последним данным, в Грузии всего сделали 2 872 820 прививок от коронавируса нового типа, из них полную дозу сделали 1 261 067, бустер-дозой вакцинированы 244 431 человек.