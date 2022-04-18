https://sputnik-georgia.ru/20220418/glava-minzdrava-vyrazil-nedovolstvo-v-svyazi-s-tempom-vaktsinatsii-v-gruzii-266067771.html

Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии

Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии

Показатель вакцинации остается неудовлетворительным, несмотря на широкий выбор вакцин, отметил министр 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T18:17+0400

2022-04-18T18:17+0400

2022-04-18T18:17+0400

шестая волна

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здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили отметил низкий показатель вакцинации против коронавируса в стране и выразил надежду, что данный процесс активизируется.За последние сутки в Грузии было сделано всего 26 прививок против новой коронавирусной инфекции.По словам Азарашвили, на данный момент разрабатывается коммуникационная кампания, и она начнется уже с будущего месяца."Как мы видим, вакцина, правда, защищает от госпитализации и летальных случаев", – подчеркнул Азарашвили.По последним данным, в Грузии всего сделали 2 872 820 прививок от коронавируса нового типа, из них полную дозу сделали 1 261 067, бустер-дозой вакцинированы 244 431 человек.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зураб азарашвили, общество, грузия, новости, вакцинация от коронавируса, минздрав грузии, здравоохранение в грузии