"Игры непобежденных" могут пройти в Грузии
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of GeorgiaПринц Гарри и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на "Играх непобежденных"
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of Georgia
Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ
ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе обговорил возможность проведения в будущем "Игр непобежденных" на территории Грузии с герцогом Сассекским, принцем Гарри, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Группа из 20 грузинских военных и министр обороны Грузии находятся в Гааге, где с 16 по 22 апреля проходят соревнования "Игры непобежденных". В этом году 500 раненых военнослужащих и членов их семей из 20 стран собрались в Гааге, чтобы принять участие в Играх.
Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ. Они проводятся с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of GeorgiaПринц Гарри и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на "Играх непобежденных"
Принц Гарри и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на "Играх непобежденных"
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of Georgia
"Принц Гарри пообщался с членами команды министерства обороны Грузии и выслушал их мнение о влиянии "Игр непобежденных" на процесс реабилитации раненых военнослужащих и их мотивацию", – говорится в сообщении ведомства.
По сообщению пресс-службы, грузинские военные уже выиграли несколько медалей. Так, Алекс Беруашвили занял первое место в беге на 1 500 м и принес команде первое золото, а в Land Rover Challenge Муртаз Осепаишвили и Онисе Джугели заняли третье место и завоевали бронзовые медали.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of GeorgiaГрузия на "Играх непобежденных" в Голландии, 2022
Грузия на "Играх непобежденных" в Голландии, 2022
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of Georgia
Грузинские военные прошли подготовку к "Играм" в реабилитационном центре имени Маро Макашвили в Церовани, а также в тбилисском центре параразвития.
Грузинские военные участвовали в соревнованиях четыре раза и смогли достичь больших успехов. В 2014 году в Лондоне вице-полковник Малхаз Шекелашвили завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of GeorgiaГрузия на "Играх непобежденных" в Голландии, 2022
Грузия на "Играх непобежденных" в Голландии, 2022
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of Georgia
В 2016 году в Орландо (США) младший сержант Георгий Бочоришвили завоевал серебряную медаль в личном зачете (бег), а команда по волейболу сидя вышла на третье место. В 2017 и 2018 году в Канаде и в Австралии команда по волейболу сидя получила золотые медали.
Турнир "Игры непобежденных" проводится с 2014 года под патронажем принца Гарри. С 16 по 22 апреля 500 раненых военнослужащих и членов их семей из 20 стран собрались в Гааге, чтобы принять участие в Играх.