https://sputnik-georgia.ru/20220418/igry-nepobezhdennykh-mogut-proyti-v-gruzii-266063028.html

"Игры непобежденных" могут пройти в Грузии

"Игры непобежденных" могут пройти в Грузии

Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T15:16+0400

2022-04-18T15:16+0400

2022-04-18T15:16+0400

министерство обороны грузии

грузия

новости

общество

принц гарри

нидерланды

"игры непобежденных" (invictus games)

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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе обговорил возможность проведения в будущем "Игр непобежденных" на территории Грузии с герцогом Сассекским, принцем Гарри, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ. Они проводятся с 2014 года по инициативе британского принца Гарри."Принц Гарри пообщался с членами команды министерства обороны Грузии и выслушал их мнение о влиянии "Игр непобежденных" на процесс реабилитации раненых военнослужащих и их мотивацию", – говорится в сообщении ведомства.По сообщению пресс-службы, грузинские военные уже выиграли несколько медалей. Так, Алекс Беруашвили занял первое место в беге на 1 500 м и принес команде первое золото, а в Land Rover Challenge Муртаз Осепаишвили и Онисе Джугели заняли третье место и завоевали бронзовые медали.Грузинские военные прошли подготовку к "Играм" в реабилитационном центре имени Маро Макашвили в Церовани, а также в тбилисском центре параразвития.Грузинские военные участвовали в соревнованиях четыре раза и смогли достичь больших успехов. В 2014 году в Лондоне вице-полковник Малхаз Шекелашвили завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука.В 2016 году в Орландо (США) младший сержант Георгий Бочоришвили завоевал серебряную медаль в личном зачете (бег), а команда по волейболу сидя вышла на третье место. В 2017 и 2018 году в Канаде и в Австралии команда по волейболу сидя получила золотые медали.Турнир "Игры непобежденных" проводится с 2014 года под патронажем принца Гарри. С 16 по 22 апреля 500 раненых военнослужащих и членов их семей из 20 стран собрались в Гааге, чтобы принять участие в Играх.

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министерство обороны грузии, грузия, новости, общество, принц гарри, нидерланды, "игры непобежденных" (invictus games)