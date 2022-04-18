https://sputnik-georgia.ru/20220418/italyanskaya-kompaniya-izuchit-proekt-prokladki-energomosta-iz-gruzii-v-rumyniyu-266047648.html

Итальянская компания изучит проект прокладки энергомоста из Грузии в Румынию

Итальянская компания изучит проект прокладки энергомоста из Грузии в Румынию

В случае положительного заключения по итогам исследования Грузия и Румыния будут связаны кабелем длиной 1,2 тысячи километров 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T07:32+0400

2022-04-18T07:32+0400

2022-04-18T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Итальянская компания Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano выиграла тендер на проведение исследования по поводу прокладки высоковольтной линии передач и оптико-волоконного кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.Исследование будет проводиться по заказу компании "Государственная электросистема Грузии" при финансировании Всемирного банка.Победитель, выбранный Всемирным банком, проведет исследование о бюджете прокладки кабелей, экономический и энергетический анализ и подготовит проект осуществления и план закупок. Стоимость такого исследования составит около 2,5 миллиона евро.В случае положительного заключения по итогам исследования Грузия и Румыния будут связаны кабелем длиной 1,2 тысячи километров.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Подводный кабель поможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.

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грузия, новости, экономика, черное море, румыния, государственная электросистема грузии, всемирный банк