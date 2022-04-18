https://sputnik-georgia.ru/20220418/kombinat-azovstal-vo-vremya-aktivnoy-fazy-shturma---video-s-drona-266067227.html

Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма – видео с дрона

Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма – видео с дрона

Как выглядит территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, где блокированы украинские боевики, с высоты птичьего полета? Смотрите видео с дрона 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T17:22+0400

2022-04-18T17:22+0400

2022-04-18T18:12+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

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На кадрах видно, как над заводом поднимается большой черный столб дыма, заметны также другие менее масштабные очаги возгорания. Бои на предприятии продолжаются. Уникальные кадры с беспилотника – в видео.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, видео