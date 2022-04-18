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Военный покончил с собой на базе в Сенаки
Военный покончил с собой на базе в Сенаки
Трагический факт зафиксировала камера видеонаблюдения 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T12:07+0400
2022-04-18T12:07+0400
2022-04-18T12:53+0400
грузия
новости
происшествия
министерство обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Рядовой первого класса 21-летний Джони Ахалая покончил собой на территории второй пехотной бригады Сенаки (Западная Грузия), говорится в заявлении министерства обороны.Военный выстрелил в себя из собственного огнестрельного оружия, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по видеозаписи во время инцидента на месте больше никого не было. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", сказано в заявлении.Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагическим инцидентом и приносит соболезнования семье военнослужащего.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, министерство обороны грузии
Военный покончил с собой на базе в Сенаки
12:07 18.04.2022 (обновлено: 12:53 18.04.2022)
Трагический факт зафиксировала камера видеонаблюдения
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Рядовой первого класса 21-летний Джони Ахалая покончил собой на территории второй пехотной бригады Сенаки (Западная Грузия), говорится в заявлении министерства обороны.
Военный выстрелил в себя из собственного огнестрельного оружия, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по видеозаписи во время инцидента на месте больше никого не было.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", сказано в заявлении
.
Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагическим инцидентом и приносит соболезнования семье военнослужащего.