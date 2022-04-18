https://sputnik-georgia.ru/20220418/na-voenbaze-senaki-voennosluzhaschiy-pokonchil-zhizn-samoubiystvom-266056568.html

Военный покончил с собой на базе в Сенаки

Военный покончил с собой на базе в Сенаки

Трагический факт зафиксировала камера видеонаблюдения 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T12:07+0400

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грузия

новости

происшествия

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Рядовой первого класса 21-летний Джони Ахалая покончил собой на территории второй пехотной бригады Сенаки (Западная Грузия), говорится в заявлении министерства обороны.Военный выстрелил в себя из собственного огнестрельного оружия, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по видеозаписи во время инцидента на месте больше никого не было. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", сказано в заявлении.Министерство обороны выражает сожаление в связи с трагическим инцидентом и приносит соболезнования семье военнослужащего.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, министерство обороны грузии