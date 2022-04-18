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Очередная военная операция Турции против боевиков РПК началась в Ираке

Очередная военная операция Турции против боевиков РПК началась в Ираке

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T08:32+0400

2022-04-18T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министерство обороны Турции объявило о начале военной операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает турецкое агентство Anadolu.По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК, передает РИА Новости.По его словам, операция успешно продолжается, цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

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