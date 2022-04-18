https://sputnik-georgia.ru/20220418/paskha-v-tbilisi-kak-budet-rabotat-na-prazdnik-obschestvennyy-transport-266063960.html
Пасха в Тбилиси: как будет работать на праздник общественный транспорт?
Пасха в Тбилиси: как будет работать на праздник общественный транспорт?
Увеличатся часы работы метро и будут назначены спецрейсы на кладбища столицы 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T16:18+0400
2022-04-18T16:18+0400
2022-04-18T16:18+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.В частности, вместо полуночи метро будет обслуживать пассажиров до 04:00 часов по местному времени.До "Кукия" можно будет добраться от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до "Сабурталинского кладбища" – от станции "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе, 25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пасха, каха каладзе, транспорт в грузии, транспорт, грузия, новости, общество, пасха 2022
Пасха в Тбилиси: как будет работать на праздник общественный транспорт?
Увеличатся часы работы метро и будут назначены спецрейсы на кладбища столицы
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
В частности, вместо полуночи метро будет обслуживать пассажиров до 04:00 часов по местному времени.
Кроме того, 24 и 25 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ездить бесплатные автобусы. Они будут отвозить пассажиров до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" от станции метро "Дидубе".
До "Кукия" можно будет добраться от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до "Сабурталинского кладбища" – от станции "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".
Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе, 25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.