https://sputnik-georgia.ru/20220418/paskha-v-tbilisi-kak-budet-rabotat-na-prazdnik-obschestvennyy-transport-266063960.html

Пасха в Тбилиси: как будет работать на праздник общественный транспорт?

Пасха в Тбилиси: как будет работать на праздник общественный транспорт?

Увеличатся часы работы метро и будут назначены спецрейсы на кладбища столицы 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T16:18+0400

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2022-04-18T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия приняла решение продлить работу тбилисского метрополитена в пасхальную ночь, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.В частности, вместо полуночи метро будет обслуживать пассажиров до 04:00 часов по местному времени.До "Кукия" можно будет добраться от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до "Сабурталинского кладбища" – от станции "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе, 25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.

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2022

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