https://sputnik-georgia.ru/20220418/putin-provel-soveschanie-po-voprosam-ekonomiki-kakie-mery-gotovit-rossiya---video-266068992.html

Путин провел совещание по вопросам экономики: какие меры готовит Россия - видео

Путин провел совещание по вопросам экономики: какие меры готовит Россия - видео

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам экономики. Подробнее о том, что обсуждал глава Российского государства справительством - смотрите... 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T18:13+0400

2022-04-18T18:13+0400

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видео

мультимедиа

россия

владимир путин

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Какие новые меры готовят российские власти, чтобы противостоять западным санкциям, и что уже было достигнуто – смотрите в видео на канале Sputnik.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео