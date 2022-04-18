https://sputnik-georgia.ru/20220418/putin-provel-soveschanie-po-voprosam-ekonomiki-kakie-mery-gotovit-rossiya---video-266068992.html
Путин провел совещание по вопросам экономики: какие меры готовит Россия - видео
Путин провел совещание по вопросам экономики: какие меры готовит Россия - видео
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам экономики. Подробнее о том, что обсуждал глава Российского государства справительством - смотрите... 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T18:13+0400
2022-04-18T18:13+0400
2022-04-18T18:13+0400
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владимир путин
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Какие новые меры готовят российские власти, чтобы противостоять западным санкциям, и что уже было достигнуто – смотрите в видео на канале Sputnik.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин провел совещание по вопросам экономики: какие меры готовит Россия - видео
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам экономики. Подробнее о том, что обсуждал глава Российского государства справительством - смотрите в видео.
Какие новые меры готовят российские власти, чтобы противостоять западным санкциям, и что уже было достигнуто – смотрите в видео на канале Sputnik.