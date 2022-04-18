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Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Ранее Роналду сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T22:53+0400
2022-04-18T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Нападающий сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.В октябре прошлого года Роналду сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню."С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время", – говорится в письме Роналду и Джорджины Родригес, опубликованном в соцсети, сообщило РИА Новости.Роналду 37 лет. У пятикратного обладателя Золотого мяча и Джорджины Родригес в 2017 году родилась первая дочь, девочку назвали Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.
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в мире, новости, спорт, криштиану роналду
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
22:53 18.04.2022 (обновлено: 23:13 18.04.2022)
Ранее Роналду сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню
ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Нападающий сборной Португалии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
В октябре прошлого года Роналду сообщил, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню.
"С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время", – говорится в письме Роналду и Джорджины Родригес, опубликованном в соцсети, сообщило РИА Новости
.
Роналду 37 лет. У пятикратного обладателя Золотого мяча и Джорджины Родригес в 2017 году родилась первая дочь, девочку назвали Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.