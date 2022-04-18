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Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления рака легких
Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления рака легких
Новый метод позволит диагностировать рак легких на более ранних стадиях 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T15:01+0400
2022-04-18T15:01+0400
2022-04-18T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии, пишет РИА Новости.Метод позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и диагностировать рак легких на более ранних стадиях. Проект разрабатывают ученые Сеченовского университета.Отмечается, что ученые уже добились того, что искусственный интеллект распознает подозрительные в отношении рака легких участки на компьютерной томограмме и дополнительно их подсвечивает, уточнили в пресс-службе.Ожидается, что в будущем усовершенствованная технология будет способна не только обнаруживать рак легких, но давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения и прогноза у пациентов, пояснили в университете.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, наука, в мире, новости, ученые
Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления рака легких
Новый метод позволит диагностировать рак легких на более ранних стадиях
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии, пишет РИА Новости
.
Метод позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и диагностировать рак легких на более ранних стадиях. Проект разрабатывают ученые Сеченовского университета.
"Ученые Института персонализированной онкологии НЦМУ "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение" разрабатывают цифровую модель обнаружения узловых образований в легких по данным компьютерной томографии (КТ) с применением искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые уже добились того, что искусственный интеллект распознает подозрительные в отношении рака легких участки на компьютерной томограмме и дополнительно их подсвечивает, уточнили в пресс-службе.
Ожидается, что в будущем усовершенствованная технология будет способна не только обнаруживать рак легких, но давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения и прогноза у пациентов, пояснили в университете.