https://sputnik-georgia.ru/20220418/rossiyskie-uchenye-sozdayut-tsifrovoy-algoritm-vyyavleniya-raka-legkikh-266050157.html

Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления рака легких

Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления рака легких

Новый метод позволит диагностировать рак легких на более ранних стадиях 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T15:01+0400

2022-04-18T15:01+0400

2022-04-18T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Российские ученые создают цифровой алгоритм выявления узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии, пишет РИА Новости.Метод позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и диагностировать рак легких на более ранних стадиях. Проект разрабатывают ученые Сеченовского университета.Отмечается, что ученые уже добились того, что искусственный интеллект распознает подозрительные в отношении рака легких участки на компьютерной томограмме и дополнительно их подсвечивает, уточнили в пресс-службе.Ожидается, что в будущем усовершенствованная технология будет способна не только обнаруживать рак легких, но давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения и прогноза у пациентов, пояснили в университете.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, наука, в мире, новости, ученые