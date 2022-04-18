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С 1 июня помощь соцнезащищенным детям в Грузии повышается

С 1 июня помощь соцнезащищенным детям в Грузии повышается

Данное решение коснется более 215 тысяч детей из социально незащищенных семей 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T12:29+0400

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ираклий гарибашвили

грузия

новости

общество

программа "содействие социально незащищенным студентам"

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. С 1 июня по решению правительства Грузии помощь социально незащищенным детям в стране возрастет до 150 лари (49 долларов), заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Для этого из бюджета государства в этом году будет выделено 341 миллион лари (111,2 миллиона долларов).Как отметил Гарибашвили, данная помощь продолжится ежегодно, поскольку забота о детях является прямой обязанностью правительства. Данное решение коснется более 215 тысяч детей.По словам Гарибашвили, также планируется начать другие программы, которые коснутся соцнезащищенных детей, например, такая, как программа трудоустройства и так далее."Нашей главной задачей является содействие и помощь социально незащищенным людям", – подчеркнул Гарибашвили.Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства соцобслуживания по месту жительства, где следует заполнить специальную анкету. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить местожительства семьи и заполнить семейную декларацию.Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ОВЗ и матери-одиночки. В декларации также отражаются доходы семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль и т. д.

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, программа "содействие социально незащищенным студентам"