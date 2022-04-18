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Служба госбезопасности Грузии выявила пять членов террористической организации
Служба госбезопасности Грузии выявила пять членов террористической организации
Ведомство проводило оперативно-розыскные мероприятия для предотвращения финансирования или помощи международным террористическим организациям 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T18:52+0400
2022-04-18T18:52+0400
2022-04-18T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии в 2021 году начала расследование нескольких дел о членстве в террористической организации, в результате чего были задержаны и отправлены в заключение пять человек, говорится в отчете СГБ.Отчет, подготовленный Службой государственной безопасности, был передан на рассмотрение в парламент. Одна из его глав посвящена теме возможной вербовки граждан на территории Грузии террористическими организациями или связанными с ними лицами.По данным ведомства, постоянно отслеживались в киберпространстве факты пропаганды террористической идеологии, что привело к принятию предусмотренных законом мер. В частности, десятки иностранных граждан были вынуждены покинуть территорию Грузии.Вместе с тем, по данным СГБ, ведомство проводило соответствующие оперативно-розыскные мероприятия для предотвращения финансирования или помощи международным террористическим организациям. В частности, велось постоянное наблюдение за различными операциями и сделками, предположительно, связанными с терроризмом.
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грузия, новости, политика, сгб, борьба с терроризмом
Служба госбезопасности Грузии выявила пять членов террористической организации
18:52 18.04.2022 (обновлено: 19:29 18.04.2022)
Ведомство проводило оперативно-розыскные мероприятия для предотвращения финансирования или помощи международным террористическим организациям
ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии в 2021 году начала расследование нескольких дел о членстве в террористической организации, в результате чего были задержаны и отправлены в заключение пять человек, говорится в отчете СГБ.
Отчет, подготовленный Службой государственной безопасности, был передан на рассмотрение в парламент. Одна из его глав посвящена теме возможной вербовки граждан на территории Грузии террористическими организациями или связанными с ними лицами.
"Пять граждан, задержанных в результате проведенных мероприятий, приговорены к лишению свободы. Эти лица собирались отправиться на Ближний Восток и воевать в рядах террористической организации. В результате своевременного реагирования СГБ выполнение преступного замысла удалось избежать", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, постоянно отслеживались в киберпространстве факты пропаганды террористической идеологии, что привело к принятию предусмотренных законом мер. В частности, десятки иностранных граждан были вынуждены покинуть территорию Грузии.
Вместе с тем, по данным СГБ, ведомство проводило соответствующие оперативно-розыскные мероприятия для предотвращения финансирования или помощи международным террористическим организациям. В частности, велось постоянное наблюдение за различными операциями и сделками, предположительно, связанными с терроризмом.