https://sputnik-georgia.ru/20220418/stanet-li-v-gruzii-obyazatelnoy-chetvertaya-doza-vaktsiny-ot-covid-19-266065623.html

Нужна ли в Грузии четвертая доза вакцины от коронавируса?

Нужна ли в Грузии четвертая доза вакцины от коронавируса?

В стране, по последним данным, сделано почти 3 миллиона прививок от коронавируса 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T16:40+0400

2022-04-18T16:40+0400

2022-04-18T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Минздрав Грузии не получал рекомендаций от Совета иммунизации о четвертой дозы вакцины от коронавируса, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.В СМИ появилась информация о том, что Совет иммунизации намерен обсудить этот вопрос. Пока что в Грузии рекомендовано делать три прививки: две прививки - это полная вакцинация, и плюс третья, бустер-доза. По последним данным, в Грузии всего сделали 2 872 820 прививок, из них полную дозу – 1 261 067, бустер-дозой вакцинированы 244 431 человек.В Грузии 6 апреля возобновилась вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer. Пятого апреля страна получила новую партию вакцины против коронавируса компании Pfizer – 250 тысяч доз.Между тем в стране доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности истекает в июле 2023 года.В 2021 году году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз приходилось на Pfizer. Один миллион доз были куплены государством, полмиллиона были подарены правительством США, после чего были еще две донации из стран ЕС.Вакцинация в стране началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.

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вакцинация от коронавируса, общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии