Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 18.04.2022, Sputnik Грузия

Страстная неделя и Вербное воскресенье - фото

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Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как православные верующие молятся в церкви, а также как они праздновали Вербное воскресенье.