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Страстная неделя и Вербное воскресенье - фото
Страстная неделя и Вербное воскресенье - фото
Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 18.04.2022, Sputnik Грузия
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, религия , грузинские традиции и обычаи, грузинская православная церковь, церковный праздник, фото

Страстная неделя и Вербное воскресенье - фото

20:12 18.04.2022 (обновлено: 20:13 18.04.2022)
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Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как православные верующие молятся в церкви, а также как они праздновали Вербное воскресенье.
Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя.
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© photo: Sputnik / Stringer

Наступила Страстная неделя - последняя неделя, которая предшествует Пасхе.

Наступила Страстная неделя - последняя неделя, которая предшествует Пасхе. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Наступила Страстная неделя - последняя неделя, которая предшествует Пасхе.

© photo: Sputnik / Stringer

Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Христа Спасителя.

Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Христа Спасителя. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Христа Спасителя.

© photo: Sputnik / Stringer

Все дни Страстной седмицы (недели) носят название "Великих"— Великий понедельник, Великий вторник и т. д., Употребляется также эпитет "Страстной" (чаще всего в отношении Великой пятницы).

Все дни Страстной седмицы (недели) носят название &quot;Великих&quot;— Великий понедельник, Великий вторник и т. д., Употребляется также эпитет &quot;Страстной&quot; (чаще всего в отношении Великой пятницы). - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Все дни Страстной седмицы (недели) носят название "Великих"— Великий понедельник, Великий вторник и т. д., Употребляется также эпитет "Страстной" (чаще всего в отношении Великой пятницы).

© photo: Sputnik / Stringer

Великий или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля.

Великий или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Великий или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля.

© photo: Sputnik / Stringer

В Великий понедельник начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.

В Великий понедельник начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Великий понедельник начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.

© video: Sputnik / Stringer

В православии первые три дня Страстной недели совершается аллилуйное богослужение с Литургией освященных Даров. В Великий четверг и Великую субботу - литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не совершается.

В православии первые три дня Страстной недели совершается аллилуйное богослужение с Литургией освященных Даров. В Великий четверг и Великую субботу - литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не совершается. - Sputnik Грузия
6/15
© video: Sputnik / Stringer

В православии первые три дня Страстной недели совершается аллилуйное богослужение с Литургией освященных Даров. В Великий четверг и Великую субботу - литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не совершается.

© photo: Sputnik / Stringer

Накануне, в воскресенье, верующие в Грузии праздновали Вербное воскресенье.

Накануне, в воскресенье, верующие в Грузии праздновали Вербное воскресенье. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Накануне, в воскресенье, верующие в Грузии праздновали Вербное воскресенье.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье - один из двенадцати главных праздников православной Церкви.

Вербное воскресенье - один из двенадцати главных праздников православной Церкви. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье - один из двенадцати главных праздников православной Церкви.

© photo: Sputnik / Stringer

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходила торжественная литургия.

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется &quot;Бзоба&quot;, во всех церквях страны проходила торжественная литургия. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходила торжественная литургия.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи.

Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.

Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.

© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте.

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте.

© photo: Sputnik / Stringer

В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.

© photo: Sputnik / Stringer

В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.

В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.

© photo: Sputnik / Stringer

В последний понедельник Великого поста перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу. Нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях и торжествах, распивать спиртные напитки и курить. В Страстной понедельник нельзя ругаться, ссориться, завидовать и скандалить.

В последний понедельник Великого поста перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу. Нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях и торжествах, распивать спиртные напитки и курить. В Страстной понедельник нельзя ругаться, ссориться, завидовать и скандалить. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

В последний понедельник Великого поста перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу. Нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях и торжествах, распивать спиртные напитки и курить. В Страстной понедельник нельзя ругаться, ссориться, завидовать и скандалить.

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