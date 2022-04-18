Страстная неделя и Вербное воскресенье - фото
Наступила Страстная неделя - последняя неделя, которая предшествует Пасхе.
Наступила Страстная неделя - последняя неделя, которая предшествует Пасхе.
Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Христа Спасителя.
Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Христа Спасителя.
Все дни Страстной седмицы (недели) носят название "Великих"— Великий понедельник, Великий вторник и т. д., Употребляется также эпитет "Страстной" (чаще всего в отношении Великой пятницы).
Все дни Страстной седмицы (недели) носят название "Великих"— Великий понедельник, Великий вторник и т. д., Употребляется также эпитет "Страстной" (чаще всего в отношении Великой пятницы).
Великий или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля.
Великий или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м он выпадает на 18 апреля.
В Великий понедельник начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.
В Великий понедельник начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.
В православии первые три дня Страстной недели совершается аллилуйное богослужение с Литургией освященных Даров. В Великий четверг и Великую субботу - литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не совершается.
В православии первые три дня Страстной недели совершается аллилуйное богослужение с Литургией освященных Даров. В Великий четверг и Великую субботу - литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не совершается.
Накануне, в воскресенье, верующие в Грузии праздновали Вербное воскресенье.
Накануне, в воскресенье, верующие в Грузии праздновали Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье - один из двенадцати главных праздников православной Церкви.
Вербное воскресенье - один из двенадцати главных праздников православной Церкви.
В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходила торжественная литургия.
В связи с праздником, который издревле в Грузии называется "Бзоба", во всех церквях страны проходила торжественная литургия.
Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи.
Вербное воскресенье определенной даты в церковном календаре не имеет – он привязан ко дню празднования Пасхи.
Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.
Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста – в 2022 году Вход Господень в Иерусалим празднуют 24 апреля.
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте.
Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте.
В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога. По традиции в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински), и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
В преддверии праздника Патриархия Грузии уже не один год призывает население не уничтожать самшит, а выращивать его самостоятельно, так как растение занесено в Красную книгу. Кроме того, к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
В последний понедельник Великого поста перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу. Нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях и торжествах, распивать спиртные напитки и курить. В Страстной понедельник нельзя ругаться, ссориться, завидовать и скандалить.
В последний понедельник Великого поста перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу. Нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях и торжествах, распивать спиртные напитки и курить. В Страстной понедельник нельзя ругаться, ссориться, завидовать и скандалить.