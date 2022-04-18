https://sputnik-georgia.ru/20220418/tbilisi-primet-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu-zhenschin-liderov-266076014.html

Тбилиси примет Международную конференцию женщин-лидеров

Тбилиси примет Международную конференцию женщин-лидеров

Министр иностранных дел Грузии проинформировал президента страны о своих недавних визитах 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T23:21+0400

2022-04-18T23:21+0400

2022-04-18T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила вопросы проведения в Тбилиси Международной конференции женщин-лидеров по вопросам мира и безопасности с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.Президент Грузии в начале прошлого года инициировала проведение в Грузии конференции c участием женщин-лидеров в области политики, экономики и культуры со всего мира для обсуждения мирного урегулирования всех конфликтов в регионе.Международная конференция намечена на май этого года.Кроме того, президент и глава МИД обсудили приоритеты внешнеполитических направлений страны, сообщила пресс-служба администрации главы государства.Министр иностранных дел проинформировал президента Грузии о своих недавних визитах.Премьер-министр Грузии в понедельник, 4 апреля, назначил бывшего главу администрации правительства Илью Дарчиашвили на должность министра иностранных дел. Экс-глава ведомства Давид Залкалиани назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки.

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