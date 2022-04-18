https://sputnik-georgia.ru/20220418/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-18-do-24-aprelya-266049114.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 до 24 апреля

Максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса тепла 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T10:00+0400

2022-04-18T10:00+0400

2022-04-18T10:00+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

погода

грузия

новости

тбилиси

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961355_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1ef2e0f28e5f487ecb7bc7845c3586dc.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси преимущественно облачную погоду.В понедельник, 18 апреля, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44.Во вторник, 19 апреля, в Тбилиси также ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:15. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:45.В среду, 20 апреля, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:46.В четверг, 21 апреля, погода в столице Грузии преимущественно облачной. Восход солнца будет в 06:05. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 11 градусов. А днем поднимется максимум 21 градуса тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:53.В пятницу, 22 апреля, в Тбилиси погода будет облачной. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью будет до 10 градусов. А днем – максимум 20 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.В субботу, 23 апреля, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 06:09. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов. А днем температура поднимется максимум до 24 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:49.В воскресенье, 24 апреля, в столице Грузии ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 06:07. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов. А днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:50.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

точный прогноз погоды в тбилиси, погода, грузия, новости, тбилиси, общество