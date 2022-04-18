Турнир по скачкам в Тбилиси на новом ипподроме – лучшие фото
Национальная федерация конного спорта Грузии решила сделать праздник для всех любителей этого вида спортивных состязаний.
Национальная федерация конного спорта Грузии решила сделать праздник для всех любителей этого вида спортивных состязаний.
На новом ипподроме у озера Лиси в районе Сабуртало в Тбилиси два дня проходил турнир по скачкам с препятствиями.
На новом ипподроме у озера Лиси в районе Сабуртало в Тбилиси два дня проходил турнир по скачкам с препятствиями.
Посещение соревнований для всех зрителей было бесплатным.
Участие в скачках приняли конные клубы со всей Грузии.
Да и погода в дни соревнований выдалась отличная – ярко светило солнце и было тепло.
Да и погода в дни соревнований выдалась отличная – ярко светило солнце и было тепло.
В прежние времена, когда ипподром располагался практически в центре Тбилиси, в столице регулярно проходили конные соревнования.
В прежние времена, когда ипподром располагался практически в центре Тбилиси, в столице регулярно проходили конные соревнования.
Сейчас традиция проведения конных соревнований возрождается.
Есть и интерес к этому виду спорта среди жителей Грузии.
Следует отметить, что коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен.
Следует отметить, что коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен.
У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников.
У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников.
Нынешние же соревнования позволили побывать на них всем желающим, вне зависимости от возраста. Можно было и пообщаться с такими прекрасными и грациозными созданиями, сделать фото на память.
Нынешние же соревнования позволили побывать на них всем желающим, вне зависимости от возраста. Можно было и пообщаться с такими прекрасными и грациозными созданиями, сделать фото на память.
В турнире приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Национальная федерация конного спорта Грузии делает все, чтобы этот вид спорта в стране стал еще более популярным.
В турнире приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Национальная федерация конного спорта Грузии делает все, чтобы этот вид спорта в стране стал еще более популярным.