https://sputnik-georgia.ru/20220418/turnir-po-skachkam-v-tbilisi-na-novom-ippodrome---luchshie-foto-266045514.html

Турнир по скачкам в Тбилиси на новом ипподроме – лучшие фото

Турнир по скачкам в Тбилиси на новом ипподроме – лучшие фото

Конный турнир – скачки с преодолением препятствий – состоялся на тбилисском ипподроме у озера Лиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходили эти... 18.04.2022, Sputnik Грузия

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В соревнованиях приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Посещение скачек для зрителей было бесплатным. Организатором турнира выступила Национальная федерация конного спорта Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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