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Турнир по скачкам в Тбилиси на новом ипподроме – лучшие фото
Турнир по скачкам в Тбилиси на новом ипподроме – лучшие фото
Конный турнир – скачки с преодолением препятствий – состоялся на тбилисском ипподроме у озера Лиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходили эти... 18.04.2022, Sputnik Грузия
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В соревнованиях приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Посещение скачек для зрителей было бесплатным. Организатором турнира выступила Национальная федерация конного спорта Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, спорт, конный спорт, фото

Турнир по скачкам в Тбилиси на новом ипподроме – лучшие фото

12:57 18.04.2022 (обновлено: 13:16 18.04.2022)
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Конный турнир – скачки с преодолением препятствий – состоялся на тбилисском ипподроме у озера Лиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходили эти соревнования
В соревнованиях приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Посещение скачек для зрителей было бесплатным. Организатором турнира выступила Национальная федерация конного спорта Грузии.
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© courtesy of Viktor Kaminsky

Национальная федерация конного спорта Грузии решила сделать праздник для всех любителей этого вида спортивных состязаний.

Национальная федерация конного спорта Грузии решила сделать праздник для всех любителей этого вида спортивных состязаний. - Sputnik Грузия
1/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Национальная федерация конного спорта Грузии решила сделать праздник для всех любителей этого вида спортивных состязаний.

© courtesy of Viktor Kaminsky

На новом ипподроме у озера Лиси в районе Сабуртало в Тбилиси два дня проходил турнир по скачкам с препятствиями.

На новом ипподроме у озера Лиси в районе Сабуртало в Тбилиси два дня проходил турнир по скачкам с препятствиями. - Sputnik Грузия
2/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

На новом ипподроме у озера Лиси в районе Сабуртало в Тбилиси два дня проходил турнир по скачкам с препятствиями.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Посещение соревнований для всех зрителей было бесплатным.

Посещение соревнований для всех зрителей было бесплатным. - Sputnik Грузия
3/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Посещение соревнований для всех зрителей было бесплатным.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Участие в скачках приняли конные клубы со всей Грузии.

Участие в скачках приняли конные клубы со всей Грузии. - Sputnik Грузия
4/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Участие в скачках приняли конные клубы со всей Грузии.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Да и погода в дни соревнований выдалась отличная – ярко светило солнце и было тепло.

Да и погода в дни соревнований выдалась отличная – ярко светило солнце и было тепло. - Sputnik Грузия
5/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Да и погода в дни соревнований выдалась отличная – ярко светило солнце и было тепло.

© courtesy of Viktor Kaminsky

В прежние времена, когда ипподром располагался практически в центре Тбилиси, в столице регулярно проходили конные соревнования.

В прежние времена, когда ипподром располагался практически в центре Тбилиси, в столице регулярно проходили конные соревнования. - Sputnik Грузия
6/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

В прежние времена, когда ипподром располагался практически в центре Тбилиси, в столице регулярно проходили конные соревнования.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Сейчас традиция проведения конных соревнований возрождается.

Сейчас традиция проведения конных соревнований возрождается. - Sputnik Грузия
7/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Сейчас традиция проведения конных соревнований возрождается.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Есть и интерес к этому виду спорта среди жителей Грузии.

Есть и интерес к этому виду спорта среди жителей Грузии. - Sputnik Грузия
8/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Есть и интерес к этому виду спорта среди жителей Грузии.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Следует отметить, что коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен.

Следует отметить, что коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен. - Sputnik Грузия
9/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Следует отметить, что коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен.

© courtesy of Viktor Kaminsky

У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников.

У &quot;Доги&quot; (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников. - Sputnik Грузия
10/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников.

© courtesy of Viktor Kaminsky

Нынешние же соревнования позволили побывать на них всем желающим, вне зависимости от возраста. Можно было и пообщаться с такими прекрасными и грациозными созданиями, сделать фото на память.

Нынешние же соревнования позволили побывать на них всем желающим, вне зависимости от возраста. Можно было и пообщаться с такими прекрасными и грациозными созданиями, сделать фото на память. - Sputnik Грузия
11/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

Нынешние же соревнования позволили побывать на них всем желающим, вне зависимости от возраста. Можно было и пообщаться с такими прекрасными и грациозными созданиями, сделать фото на память.

© courtesy of Viktor Kaminsky

В турнире приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Национальная федерация конного спорта Грузии делает все, чтобы этот вид спорта в стране стал еще более популярным.

В турнире приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Национальная федерация конного спорта Грузии делает все, чтобы этот вид спорта в стране стал еще более популярным. - Sputnik Грузия
12/12
© courtesy of Viktor Kaminsky

В турнире приняли участие конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Национальная федерация конного спорта Грузии делает все, чтобы этот вид спорта в стране стал еще более популярным.

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