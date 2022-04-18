https://sputnik-georgia.ru/20220418/v-armenii-predlozhili-izuchat-gruzinskiy-yazyk-266048225.html

В Армении предложили изучать грузинский язык

В Армении предложили изучать грузинский язык

Минобразования не намерено отступать от своей идеи – преподавать в школах, в качестве третьего иностранного, язык одной из соседних стран 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T08:02+0400

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2022-04-18T08:23+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В приграничных с Грузией селах Армении планируется начать изучать грузинский язык, заявил министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.По его словам, в приграничных селах должны учить языки соседних стран, чтобы общение было упрощено, однако пока это нелегко сделать, поскольку есть нехватка кадров, сообщил Sputnik Армения.Отметим, что ранее замминистра по линии дошкольного и школьного образования Жанна Андреасян заявила, что сейчас во всех школах Армении со 2 класса проходят русский, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий). Теперь школы смогут выбирать и третий (при наличии возможностей, которые государство будет обеспечивать).В частности, внимание будет уделено языкам стран региона. Причем речь идет обо всех соседних странах – Иран, Азербайджан, Грузия и Турция.

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армения, новости, общество, грузинский язык, грузино-армянские отношения