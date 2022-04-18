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В Грузии появится "город полиции"

В Грузии появится "город полиции"

Место для строительства уже выбрано и стартовали подготовительные работы, отметил премьер 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T13:30+0400

2022-04-18T13:30+0400

2022-04-18T13:30+0400

ираклий гарибашвили

грузия

новости

патрульная полиция

полиция

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Город из тысячи жилых квартир для героев-полицейских построят в столице Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. По словам главы грузинского правительства, осуществление проекта начнется в текущем году. Уже начаты подготовительные работы и выбрано место, отметил премьер.Как отметил премьер, аналогичный проект был осуществлен для военных, в рамках которого в сентябре будет сдана тысяча квартир."Условия будут те же, что были для военных. То есть они будут платить примерно 100 долларов в эквиваленте за 1 квадратный метр. Остальное покроет государство. Думаю, что это не должно быть одноразовым проектом", – отметил премьер.Гарибашвили подчеркнул, что также планирует ремонт всех полицейских зданий и баз. Предполагаемая стоимость указанных работ составит 350 миллионов лари (около 116 миллионов долларов). Работы начнутся в 2022 году и завершатся через три года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ираклий гарибашвили, грузия, новости, патрульная полиция, полиция