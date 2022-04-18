https://sputnik-georgia.ru/20220418/v-gruzii-vosstanovyat-dom-muzey-akakiya-shanidze-266054169.html

В Грузии восстановят дом-музей Акакия Шанидзе

В Грузии восстановят дом-музей Акакия Шанидзе

Здание является памятником культурного наследия и поэтому после реставрации приобретет первозданный вид 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T18:35+0400

2022-04-18T18:35+0400

2022-04-18T18:35+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

культура

акакий шанидзе

самтредия

национальное агентство охраны культурного наследия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии подготовит проект по восстановлению и благоустройству дома-музея грузинского филолога и языковеда Акакия Шанидзе в селе Квемо Нога (муниципалитет Самтредия).Соответствующий тендер уже объявлен Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии. После завершения работы над проектной документацией будет проведена полная реставрация здания и обустроена дворовая территория.Здание является памятником культурного наследия и находится на балансе муниципалитета Самтредия. Отмечается, что при реставрации памятника его внешний вид будет максимально сохранен и восстановлен. Все архитектурные элементы в экстерьере и интерьере здания будут зафиксированы, измерены и отражены на фотоматериале.Дом-музей Акакия Шанидзе был открыт в 1987 году по случаю 100-летия ученого. На сегодняшний день здание повреждено, и музейные предметы временно вывезены из здания.

самтредия

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, акакий шанидзе, самтредия, национальное агентство охраны культурного наследия, грузия, новости