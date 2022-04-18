https://sputnik-georgia.ru/20220418/v-tbilisi-proydet-premera-baleta-bolero-266060901.html

В Тбилиси пройдет премьера балета "Болеро"

В Тбилиси пройдет премьера балета "Болеро"

Балетный вечер пройдет на сцене столичного театра имени Шота Руставели 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T14:31+0400

2022-04-18T14:31+0400

2022-04-18T14:31+0400

театр руставели

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе проведет концерт в тбилисском Национальном театре им. Ш. Руставели 2 мая – на вечере ожидается премьера балета "Болеро" Мориса Равеля.Гости вечера также увидят балетную постановку "Танцуй для мира". Приобрести билеты можно онлайн. Начало концерта в 20:00.Уроженка Тбилиси Мариам Угрехелидзе – выпускница Академии русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Марины Васильевой). С 2009 года состоит в балетной труппе Михайловского театра.Мариам исполняет сольные, кордебалетные и характерные партии в балетах "Жизель, или Вилисы", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Дон Кихот", "Корсар", "Лауренсия", "Пламя Парижа", "Чиполлино", "Спящая красавица", Nunc Dimittis и в опере "Русалка". Также исполняла восточный танец в "Щелкунчике" (хореограф Н. Боярчикова).

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театр руставели, балет, культура, грузия, новости, культурная жизнь грузии