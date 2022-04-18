https://sputnik-georgia.ru/20220418/ya-razocharovan---spiker-parlamenta-gruzii-ob-eks-prezidente-266053612.html

"Я разочарован" – спикер парламента Грузии об экс-президенте

"Я разочарован" – спикер парламента Грузии об экс-президенте

Папуашвили назвал действия бывшего президента несерьезными 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T11:47+0400

2022-04-18T11:47+0400

2022-04-18T11:51+0400

грузия

украина

шалва папуашвили

георгий маргвелашвили

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9fa82aa5da9543be2414b58670b242f9.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что разочарован сотрудничеством экс-президента страны Георгия Маргвелашвили с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение".На прошлой неделе парламентская делегация во главе с Папуашвили побывала на Украине. В делегацию пошли девять человек, в том числе пять оппозиционных депутатов. Члены "Нацдвижения" вместе с Маргвелашвили отправились на Украину отдельно.По его словам, когда человек занимает высокую политическую должность, то эту ответственность он несет не только во время пребывания на посту, но и после."Мне сложно делать комментарий. Единственное скажу, что это печально и несерьезно", – добавил Папуашвили.Ранее Маргвелашвили заявил, что согласовал визит с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который на данный момент отбывает наказание в грузинской тюрьме. На Украине вместе с четвертым президентом были лидер партии Ника Мелия, депутаты Эка Херхеулидзе и Коба Накопия, экс-секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили и другие политики.По словам Папуашвили, логично, что членов "Нацдвижения" не было в составе парламентской делегации, так как благодаря именно их большой лепте в грузино-украинских отношениях возникли недоразумения. После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Причиной были отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину.Более того, главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Власти Грузии категорически опровергли эту информацию и потребовали от Украины доказательств обвинений или же опровержения. Разрядить напряженность в отношениях двух стран удалось после прямых контактов председателей парламентов двух стран и последующего визита грузинской делегации на Украину.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, украина, шалва папуашвили, георгий маргвелашвили, политика, новости