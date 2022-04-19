https://sputnik-georgia.ru/20220419/bolshoe-intervyu-sergeya-lavrova-telekanalu-india-today---video-266091218.html
Большое интервью Сергея Лаврова телеканалу India Today – видео
Большое интервью Сергея Лаврова телеканалу India Today – видео
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью телеканалу India Today. Подробнее о том, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства – смотрите в... 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T15:11+0400
2022-04-19T15:11+0400
2022-04-19T15:15+0400
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Как будут развиваться отношения России и Индии в меняющихся экономических условиях? Повлияют ли на них западные санкции? И в каких сферах страны планируют наращивать сотрудничество? Смотрите интервью Сергея Лаврова на канале "Sputnik на русском".
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, лавров, видео
Большое интервью Сергея Лаврова телеканалу India Today – видео
15:11 19.04.2022 (обновлено: 15:15 19.04.2022)
Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью телеканалу India Today. Подробнее о том, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства – смотрите в видео
Как будут развиваться отношения России и Индии в меняющихся экономических условиях? Повлияют ли на них западные санкции? И в каких сферах страны планируют наращивать сотрудничество? Смотрите интервью Сергея Лаврова на канале "Sputnik на русском"
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