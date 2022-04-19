https://sputnik-georgia.ru/20220419/bolshoe-intervyu-sergeya-lavrova-telekanalu-india-today---video-266091218.html

Большое интервью Сергея Лаврова телеканалу India Today – видео

Большое интервью Сергея Лаврова телеканалу India Today – видео

Глава МИД России Сергей Лавров дает интервью телеканалу India Today. Подробнее о том, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства – смотрите в... 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T15:11+0400

2022-04-19T15:11+0400

2022-04-19T15:15+0400

видео

мультимедиа

россия

сергей лавров

лавров

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Как будут развиваться отношения России и Индии в меняющихся экономических условиях? Повлияют ли на них западные санкции? И в каких сферах страны планируют наращивать сотрудничество? Смотрите интервью Сергея Лаврова на канале "Sputnik на русском".

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