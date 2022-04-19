https://sputnik-georgia.ru/20220419/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektroenergii-20-aprelya-266103989.html

Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 20 апреля

Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 20 апреля

Компания "Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T23:33+0400

2022-04-19T23:33+0400

2022-04-19T23:33+0400

грузия

новости

общество

теласи

тбилиси

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251670687_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e1383690c99245fa95224017a34533.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 20 апреля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район НадзаладевиВ связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 17:00 без электричества останутся часть жителей проспекта Гурамишвили.Район СабурталоПо той же причине ограничения с 10:00 до 18:00 коснутся жителей улиц Саирме, Панаскетрели-Цицишвили, Шартава, Гагарина, Черкезишвили, Имедашвили, Ардазиани, Верхний Ведзиси, Вазисубани и Исакадзе.Также подача электричества будет ограничена жителям проспекта Пекина (частично) и площади 26 Мая (частично) с 11:00 до 15:00.Из-за неотложных работ ограничения с 10:00 до 17:00 коснуться жителей Первого микрорайона Диди Дигоми, улиц Царя Мириана и Георгия Брцкинвале.Район ДидубеС 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на жителей проспекта Акакия Церетели (частично), улиц Санапиро, Поти, Кипиани, Кутаиси, Багратиони, Самтредиа, Цабадзе и Агладзе.Район СамгориС 10:00 до 18:00 без электричества останутся жители I, II микрорайонов (частично) Варкетили-3.Район МтацминдаКроме того ограничения с 12:00 до 16:00 коснутся жителей села Окрокана в районе Мтацминда.Район ГлданиВ связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на жителей I, IIIa, V микрорайонов Глданского массива, улиц Кецховели и Шуленбург.Также в связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничение распространяется на жителей III микрорайона Мухиани.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, теласи, тбилиси, энергетика грузии