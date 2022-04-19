https://sputnik-georgia.ru/20220419/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektroenergii-20-aprelya-266103989.html
Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 20 апреля
Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 20 апреля
Компания "Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T23:33+0400
2022-04-19T23:33+0400
2022-04-19T23:33+0400
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энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 20 апреля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район НадзаладевиВ связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 17:00 без электричества останутся часть жителей проспекта Гурамишвили.Район СабурталоПо той же причине ограничения с 10:00 до 18:00 коснутся жителей улиц Саирме, Панаскетрели-Цицишвили, Шартава, Гагарина, Черкезишвили, Имедашвили, Ардазиани, Верхний Ведзиси, Вазисубани и Исакадзе.Также подача электричества будет ограничена жителям проспекта Пекина (частично) и площади 26 Мая (частично) с 11:00 до 15:00.Из-за неотложных работ ограничения с 10:00 до 17:00 коснуться жителей Первого микрорайона Диди Дигоми, улиц Царя Мириана и Георгия Брцкинвале.Район ДидубеС 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на жителей проспекта Акакия Церетели (частично), улиц Санапиро, Поти, Кипиани, Кутаиси, Багратиони, Самтредиа, Цабадзе и Агладзе.Район СамгориС 10:00 до 18:00 без электричества останутся жители I, II микрорайонов (частично) Варкетили-3.Район МтацминдаКроме того ограничения с 12:00 до 16:00 коснутся жителей села Окрокана в районе Мтацминда.Район ГлданиВ связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на жителей I, IIIa, V микрорайонов Глданского массива, улиц Кецховели и Шуленбург.Также в связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничение распространяется на жителей III микрорайона Мухиани.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.
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грузия, новости, общество, теласи, тбилиси, энергетика грузии
Часть жителей Тбилиси останется без электроэнергии 20 апреля
Компания "Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 20 апреля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".
"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.
В связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 17:00 без электричества останутся часть жителей проспекта Гурамишвили.
По той же причине ограничения с 10:00 до 18:00 коснутся жителей улиц Саирме, Панаскетрели-Цицишвили, Шартава, Гагарина, Черкезишвили, Имедашвили, Ардазиани, Верхний Ведзиси, Вазисубани и Исакадзе.
Также подача электричества будет ограничена жителям проспекта Пекина (частично) и площади 26 Мая (частично) с 11:00 до 15:00.
Из-за неотложных работ ограничения с 10:00 до 17:00 коснуться жителей Первого микрорайона Диди Дигоми, улиц Царя Мириана и Георгия Брцкинвале.
С 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на жителей проспекта Акакия Церетели (частично), улиц Санапиро, Поти, Кипиани, Кутаиси, Багратиони, Самтредиа, Цабадзе и Агладзе.
С 10:00 до 18:00 без электричества останутся жители I, II микрорайонов (частично) Варкетили-3.
Кроме того ограничения с 12:00 до 16:00 коснутся жителей села Окрокана в районе Мтацминда.
В связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на жителей I, IIIa, V микрорайонов Глданского массива, улиц Кецховели и Шуленбург.
Также в связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничение распространяется на жителей III микрорайона Мухиани.
Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.