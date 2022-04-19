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Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером прибывает в Тбилиси
Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером прибывает в Тбилиси
Парламентская делегация Азербайджана планирует посетить Тбилиси во вторник, 19 апреля 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе со спикером парламента Сахибой Гафаровой совершит официальный визит в Грузию.Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита, запланированного на 19 апреля, состоятся встречи председателя парламента с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии.Визит завершится 20 апреля.Напомним, 15 апреля с визитом в Баку находился заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. На его встрече с президентом Ильхамом Алиевым говорилось о необходимости увеличения объемов грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией и пропускной способности существующей инфраструктуры.Президент Алиев подчеркнул на встрече, что азербайджано-грузинские отношения имеют обширную повестку дня, особо отметив успешное выполнение договоренностей, достигнутых как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
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грузия, политика, новости, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения
Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером прибывает в Тбилиси
07:32 19.04.2022 (обновлено: 08:00 19.04.2022)
Парламентская делегация Азербайджана планирует посетить Тбилиси во вторник, 19 апреля
ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе со спикером парламента Сахибой Гафаровой совершит официальный визит в Грузию.
Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита, запланированного на 19 апреля, состоятся встречи председателя парламента с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии.
Визит завершится 20 апреля.
Напомним, 15 апреля с визитом в Баку находился заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. На его встрече с президентом Ильхамом Алиевым говорилось о необходимости увеличения объемов грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией и пропускной способности существующей инфраструктуры.
Президент Алиев подчеркнул на встрече, что азербайджано-грузинские отношения имеют обширную повестку дня, особо отметив успешное выполнение договоренностей, достигнутых как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.