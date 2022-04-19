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"Нацдвижение" готовится к масштабным акциям протеста в Грузии

"Нацдвижение" готовится к масштабным акциям протеста в Грузии

Планы оппозиции раскритиковали в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T14:51+0400

2022-04-19T14:51+0400

2022-04-19T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" планирует масштабные акции протеста, чтобы добиться назначения досрочных парламентских выборов в расчете на смену власти, заявил депутат от партии Леван Хабеишвили.О планах "Нацдвижения" стало известно после консультаций Хабеишвили с экс-президентом Грузии, основателем партии Михаилом Саакашвили в тюрьме. По словам Хабеишвили, причина массовых демонстраций - результаты парламентских выборов 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации.По словам Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля.Реакция властейПланы оппозиции раскритиковали в правящей партии и заявили, что это является отголоском встречи ряда оппозиционных партий в Бакуриани, целью которой, как утверждает председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, была разработка революционного сценария.По словам депутата, оппозиция попытается вызвать волнения в обществе, однако эти попытки обречены на провал."Выборы в Грузии пройдут в 2024 году, и никакие досрочные выборы даже теоретически не рассматриваются", - подчеркнул он.Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия подтвердил, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Акерманом. По его словам, главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти в Грузии.

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политика, новости, грузия, михаил кавелашвили, грузинская мечта, гига бокерия, ираклий кобахидзе, европейская грузия, бакуриани