https://sputnik-georgia.ru/20220419/minkult-gruzii-vernul-kartiny--vyvezennye-v-iran-v-xx-veke-266090674.html

Минкульт Грузии вернул картины, вывезенные в Иран в XX веке

Минкульт Грузии вернул картины, вывезенные в Иран в XX веке

Полотна были временно выставлены в посольстве Грузии в Исламской Республике Иран 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T15:15+0400

2022-04-19T15:15+0400

2022-04-19T16:22+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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тея цулукиани

иран

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии вернуло картины, вывезенные в Иран в 1995 году, но несколько экспонатов считаются пропавшими. Об этом на брифинге заявила министр Тея Цулукиани.Глава ведомства отметила, что в Грузию уже вернули 4 из 15 картин живописи и графики, временно выставленных в посольстве страны в Исламской Республике Иран в 1995 году.Цулукиани подчеркнула, что возвращение экспонатов в Грузию произошло благодаря активной работе и усилиям первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи Грузии Кахи Сихарулидзе и чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Иране Иосеба Чахвашвили.В Национальную галерею Грузии уже вернули следующие картины: "Имерети" Димитрия Хахуташвили, "Греми" Шота Лежава, "Жизнь Акакия Церетели" Заура Деисадзе, а также "Шота Руставели" Григола Чиринашвили.В министерстве отмечают, что ни Национальная галерея Грузии, ни Национальный музей Грузии, в который Национальная галерея объединилась в 2005 году, ни к кому не обращались по поводу вывезенных в Иран 15 экспонатов.По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных экспонатов из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в разное время (1999-2010) и их возвращение в музеи.

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости, тея цулукиани, иран