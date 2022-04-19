Минкульт Грузии вернул картины, вывезенные в Иран в XX веке
15:15 19.04.2022 (обновлено: 16:22 19.04.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры Грузии вернуло картины, вывезенные в Иран в XX веке
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Полотна были временно выставлены в посольстве Грузии в Исламской Республике Иран
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии вернуло картины, вывезенные в Иран в 1995 году, но несколько экспонатов считаются пропавшими. Об этом на брифинге заявила министр Тея Цулукиани.
Глава ведомства отметила, что в Грузию уже вернули 4 из 15 картин живописи и графики, временно выставленных в посольстве страны в Исламской Республике Иран в 1995 году.
Цулукиани подчеркнула, что возвращение экспонатов в Грузию произошло благодаря активной работе и усилиям первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи Грузии Кахи Сихарулидзе и чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Иране Иосеба Чахвашвили.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры Грузии вернуло картины, вывезенные в Иран в XX веке
Министерство культуры Грузии вернуло картины, вывезенные в Иран в XX веке
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В Национальную галерею Грузии уже вернули следующие картины: "Имерети" Димитрия Хахуташвили, "Греми" Шота Лежава, "Жизнь Акакия Церетели" Заура Деисадзе, а также "Шота Руставели" Григола Чиринашвили.
В министерстве отмечают, что ни Национальная галерея Грузии, ни Национальный музей Грузии, в который Национальная галерея объединилась в 2005 году, ни к кому не обращались по поводу вывезенных в Иран 15 экспонатов.
"Сбор этих экспонатов впервые осуществил посол Грузии в Иране Георгий Джанджгава в 2012 году. Переписка между министерством иностранных дел Грузии и посольством Грузии в Исламской Республике Иран от конца 2012 года подтверждает, что 11 из 15 экспонатов считаются пропавшими", – говорится в сообщении.
По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных экспонатов из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в разное время (1999-2010) и их возвращение в музеи.