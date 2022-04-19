https://sputnik-georgia.ru/20220419/paskha-2022-chto-mozhno-i-chto-nelzya-na-strastnoy-nedele-266092294.html

Пасха 2022: что "можно" и что "нельзя" на Страстной неделе

Пасха 2022: что "можно" и что "нельзя" на Страстной неделе

Колумнист Sputnik, писательница Мариам Сараджишвили рассказывает о богослужениях Страстной недели и дает советы, как подготовиться к Пасхе 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T16:16+0400

2022-04-19T16:16+0400

2022-04-19T16:24+0400

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пасха

религия

пасха 2022

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Что можно и нельзя делать на Страстной неделе – именно такой вопрос часто задают новички в церкви. Хотя Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы сделать нас абсолютно свободными от греха и от всех установок, которые подразумевают слепое исполнение ветхозаветных заповедей.Там, где настоящая Церковь, там абсолютная свобода. Просто есть опыт, накопленный поколениями христиан, который позволяет лишний раз вспомнить те святые события, которые произошли две тысячи лет назад.Все службы в храме на Страстной неделе особенные. Каждый день первые три дня служится Литургия Преждеосвященных Даров. Перед этими Литургиями, на Часах, по частям прочитывается все Евангелие от начала до конца.Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготовлению к страстям Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме, уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением.Каждый из дней Страстной недели посвящен воспоминанию происходивших в эти дни событий. В четверг вспоминается Тайная Вечеря и установление Таинства Евхаристии. К этому дню нужно заранее подготовиться, исповедоваться и обязательно причаститься. Вечером в четверг все собираются в храме на чтение 12-ти Евангелий, посвященных Страстям Христовым.В пятницу, в день Распятия, днем совершается вынос Плащаницы на середину храма, а вечером – погребение с крестным ходом. В субботу утром опять служат Литургию, на которой один раз в году поют гимн "Да молчит всяка плоть человеча и ничтоже в себе да помышляет". После этого совершается освящение куличей и пасок.По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, первые христиане, желая неотступно быть с Господом в последние дни Его жизни, в Страстную седмицу усиливали моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они прекращали в эти дни всякие суды, споры, наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.В итоге ночью в субботу все собираются в храм на Пасхальный крестный ход, Пасхальную службу и Литургию, на которой опять стараются причаститься.Поэтому лучше часть бытовых второстепенных дел отложить на потом. За суетой так легко упустить смысл самого великого праздника Пасхи. Последняя неделя поста самая тяжелая, и часто нервы у всех бывают на пределе. Поэтому не стоит особенно перегружать это время изнурительной уборкой. Надо помнить, что именно в это время возникает наибольшее количество конфликтов.Многие, кто не постился весь пост, стараются держать его хотя бы последние дни перед праздником. Те, кто более или менее скрупулезно придерживаются всех ограничений во время поста, в Страстную Пятницу вообще не едят до вечерней службы. Но при этом не надо забывать главное правило поста – "не есть друг друга", то есть не срывать накопившийся негатив на своих ближних.Все перечисленное – не самоцель. Все это делается для того, чтобы попытаться почувствовать и понять, что Христос где-то совсем рядом. Что Его Страдания и Воскресение открыли верующим в него рай, который начинается на земле именно в душе каждого из нас.

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справки , пасха, религия , пасха 2022