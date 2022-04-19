https://sputnik-georgia.ru/20220419/poezda-tbilisi-batumi-i-tbilisi-poti-budut-ezdit-chasche-v-paskhalnye-dni-266090819.html

Поезда Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти будут ходить чаще по случаю Пасхи

Поезда Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти будут ходить чаще по случаю Пасхи

Рейсы добавили в связи с увеличением пассажиропотока в пасхальные дни 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T15:34+0400

2022-04-19T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми и Поти по случаю приближающегося праздника Пасхи, говорится в сообщении компании.Решение было принято в связи с большим спросом на железнодорожные поездки в преддверии одного из 12 главных православных праздников. Пасху в этом году отмечают 24 апреля. Дополнительный рейс в направлении Поти назначен на 20 апреля в 07:15 по тбилисскому времени, в направлении Батуми – на 21 апреля в 07:00.Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.

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грузия, новости, общество, поезд, гжд