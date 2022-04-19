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Поезда Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти будут ходить чаще по случаю Пасхи
Поезда Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти будут ходить чаще по случаю Пасхи
Рейсы добавили в связи с увеличением пассажиропотока в пасхальные дни 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T15:34+0400
2022-04-19T15:34+0400
2022-04-19T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми и Поти по случаю приближающегося праздника Пасхи, говорится в сообщении компании.Решение было принято в связи с большим спросом на железнодорожные поездки в преддверии одного из 12 главных православных праздников. Пасху в этом году отмечают 24 апреля. Дополнительный рейс в направлении Поти назначен на 20 апреля в 07:15 по тбилисскому времени, в направлении Батуми – на 21 апреля в 07:00.Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, поезд, гжд
Поезда Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Поти будут ходить чаще по случаю Пасхи
15:34 19.04.2022 (обновлено: 15:57 19.04.2022)
Рейсы добавили в связи с увеличением пассажиропотока в пасхальные дни
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми и Поти по случаю приближающегося праздника Пасхи, говорится в сообщении компании.
Решение было принято в связи с большим спросом на железнодорожные поездки в преддверии одного из 12 главных православных праздников. Пасху в этом году отмечают 24 апреля.
Дополнительный рейс в направлении Поти назначен на 20 апреля в 07:15 по тбилисскому времени, в направлении Батуми – на 21 апреля в 07:00.
Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.