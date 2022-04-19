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Полицейский в Тбилиси задержан за убийство по неосторожности
Полицейский в Тбилиси задержан за убийство по неосторожности
Табельный пистолет детектива случайно выстрелил, и пуля оказалось смертельной для молодого мужчины 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T11:57+0400
2022-04-19T11:57+0400
2022-04-19T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Старший детектив управления полиции Старого Тбилиси задержан по обвинению в убийстве по неосторожности, которое произошло накануне поздно ночью, сообщает Специальная следственная служба.По данным следствия, 18 апреля 2022 года в столичном пригороде Цкнети, близ улицы Л. Гудиашвили, старший детектив прибыл на место в связи с возможным фактом незаконного приобретения и хранения наркотиков. Во время задержания 30-летнего мужчины табельный пистолет детектива случайно выстрелил. Пуля оказалось смертельной для молодого мужчины. Он скончался на месте.Ведется расследование по двум статьям УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебных полномочий".Задержанному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.По словам свидетелей преступления, у убитого не было при себе оружия. Завидев полицию, он положил имеющееся наркотическое вещество в рот, чтобы скрыть его от правоохранителей. Свидетели также говорят о том, что выстрел из табельного оружия был произведен случайно.
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media@sputniknews.com
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происшествия, новости, грузия, арест, преступность в грузии
Полицейский в Тбилиси задержан за убийство по неосторожности
11:57 19.04.2022 (обновлено: 12:24 19.04.2022)
Табельный пистолет детектива случайно выстрелил, и пуля оказалось смертельной для молодого мужчины
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Старший детектив управления полиции Старого Тбилиси задержан по обвинению в убийстве по неосторожности, которое произошло накануне поздно ночью, сообщает Специальная следственная служба.
По данным следствия, 18 апреля 2022 года в столичном пригороде Цкнети, близ улицы Л. Гудиашвили, старший детектив прибыл на место в связи с возможным фактом незаконного приобретения и хранения наркотиков. Во время задержания 30-летнего мужчины табельный пистолет детектива случайно выстрелил. Пуля оказалось смертельной для молодого мужчины. Он скончался на месте.
Ведется расследование по двум статьям УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебных полномочий".
Задержанному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
По словам свидетелей преступления, у убитого не было при себе оружия. Завидев полицию, он положил имеющееся наркотическое вещество в рот, чтобы скрыть его от правоохранителей. Свидетели также говорят о том, что выстрел из табельного оружия был произведен случайно.