https://sputnik-georgia.ru/20220419/premera-baleta-otello-proydet-v-stolitse-gruzii-266089811.html

Премьера балета "Отелло" пройдет в столице Грузии

Премьера балета "Отелло" пройдет в столице Грузии

Балет поставлен по одноименной трагедийной пьесе Уильяма Шекспира, написанной в начале XVII века 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T14:31+0400

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театр

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вахтанг чабукиани

нино ананиашвили

тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Обновленный показ балета "Отелло" состоится на сцене тбилисского Государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили 13 мая 2022 года, сообщается на сайте театра.Впервые премьера "Отелло" состоялась в Театре оперы и балета имени 3. Палиашвили во второй половине XX cтолетия, а именно – 29 ноября 1957 года.Спустя 65 лет балет "Отелло" Алексея Мачаварини и Вахтанга Чабукиани возвращается на сцену грузинского театра оперы и балета, однако уже в новой хореографической версии, либретто и режиссуре, которые принадлежат Нино Ананиашвили. Постановочный дирижер балета Вахтанг Мачавариани.Премьерные показы пройдут в столице Грузии также 14, 18, 19, 20 и 21 мая в 19:00 по местному времени. Балет "Отелло" поставлен по одноименной трагедийной пьесе Уильяма Шекспира, написанной около 1604 года. Сюжет пьесы основан на произведении Джиральди Чинтио "Венецианский мавр".

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театр, культура, грузия, новости, вахтанг чабукиани, нино ананиашвили, тбилисский театр оперы и балета