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Прилепин: Для Запада невыносимо, что Россия это страна мечты – видео
Прилепин: Для Запада невыносимо, что Россия это страна мечты – видео
Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин ответил в московской студии "Sputnik на русском" на вопросы по актуальным... 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T13:37+0400
2022-04-19T13:37+0400
2022-04-19T13:43+0400
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захар прилепин
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"Если хоть один раз заглянуть в украинские школьные учебники, то можно ужаснуться обилию там бандеровской пропаганды", – рассказал писатель Захар Прилепин в интервью "Sputnik на русском". Почему это критически важная проблема и как вернуть украинцев из выдуманного мира в реальность? Как и зачем США навязывают всему миру пацифизм? С чем связано то, что сегодня патриотическая позиция в культуре – это какая-то аномалия? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экспертное мнение, видео, мультимедиа, захар прилепин, видео
Прилепин: Для Запада невыносимо, что Россия это страна мечты – видео
13:37 19.04.2022 (обновлено: 13:43 19.04.2022)
Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин ответил в московской студии "Sputnik на русском" на вопросы по актуальным проблемам внешней политики РФ и ситуации на Украине
"Если хоть один раз заглянуть в украинские школьные учебники, то можно ужаснуться обилию там бандеровской пропаганды", – рассказал писатель Захар Прилепин в интервью "Sputnik на русском". Почему это критически важная проблема и как вернуть украинцев из выдуманного мира в реальность? Как и зачем США навязывают всему миру пацифизм? С чем связано то, что сегодня патриотическая позиция в культуре – это какая-то аномалия? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина.