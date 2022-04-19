https://sputnik-georgia.ru/20220419/prilepin-dlya-zapada-nevynosimo-chto-rossiya-eto-strana-mechty---video-266088274.html

Прилепин: Для Запада невыносимо, что Россия это страна мечты – видео

Прилепин: Для Запада невыносимо, что Россия это страна мечты – видео

Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин ответил в московской студии "Sputnik на русском" на вопросы по актуальным... 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T13:37+0400

2022-04-19T13:37+0400

2022-04-19T13:43+0400

россия

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мультимедиа

захар прилепин

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"Если хоть один раз заглянуть в украинские школьные учебники, то можно ужаснуться обилию там бандеровской пропаганды", – рассказал писатель Захар Прилепин в интервью "Sputnik на русском". Почему это критически важная проблема и как вернуть украинцев из выдуманного мира в реальность? Как и зачем США навязывают всему миру пацифизм? С чем связано то, что сегодня патриотическая позиция в культуре – это какая-то аномалия? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, экспертное мнение, видео, мультимедиа, захар прилепин, видео