https://sputnik-georgia.ru/20220419/razvlekaetsya-v-tyurme--tsulukiani-o-planakh-saakashvili-provesti-dosrochnye-vybory-266095018.html

Пусть развлекается в тюрьме – Цулукиани о планах Саакашвили по выборам

Пусть развлекается в тюрьме – Цулукиани о планах Саакашвили по выборам

У Саакашвили нет никаких ресурсов, чтобы вызвать политические беспорядки, уверена вице-премьер 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T17:21+0400

2022-04-19T17:21+0400

2022-04-19T17:45+0400

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леван хабеишвили

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно как-то развлекаться в тюрьме, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя его планы по достижению назначения досрочных парламентских выборов.Ранее депутат от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что партия готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Об этом стало известно после встречи Хабеишвили с Саакашвили, который является основателем этой партии.При этом Цулукиани отметила, что у экс-президента нет никаких ресурсов, чтобы вызвать политические беспорядки, тем более из тюрьмы."Насколько я знаю, в тюрьме никакие выборы не проводятся и никого не выбирают. Соответственно, он может проводить консультации любого типа", – добавила Цулукиани.Как заявил Хабеишвили, причина предстоящих массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года, которые часть оппозиции считает сфальсифицированными.По словам Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет на судебном процессе 20 апреля.

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грузия, политика, новости, леван хабеишвили, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили