https://sputnik-georgia.ru/20220419/rikotskiy-tonnel-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vremenno-zakroetsya-266078884.html

Рикотский тоннель на центральной автомагистрали Грузии временно закроется

Рикотский тоннель на центральной автомагистрали Грузии временно закроется

Тоннель на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет закрыт для всех видов транспорта в связи с проведением профилактических работ 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T08:02+0400

2022-04-19T08:02+0400

2022-04-19T08:02+0400

грузия

новости

общество

рикотский тоннель

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Рикотский тоннель, соединяющий Восточную и Западную Грузию, закроют с 21:00 19 апреля до 07:00 20 апреля, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В течение указанного периода движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге Рикотского тоннеля.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Рикотский тоннель расположен на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60). По этому пути пролегает маршрут многих транзитных грузов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог