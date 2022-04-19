https://sputnik-georgia.ru/20220419/rikotskiy-tonnel-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vremenno-zakroetsya-266078884.html
Рикотский тоннель на центральной автомагистрали Грузии временно закроется
Рикотский тоннель на центральной автомагистрали Грузии временно закроется
Тоннель на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет закрыт для всех видов транспорта в связи с проведением профилактических работ 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T08:02+0400
2022-04-19T08:02+0400
2022-04-19T08:02+0400
грузия
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рикотский тоннель
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Рикотский тоннель, соединяющий Восточную и Западную Грузию, закроют с 21:00 19 апреля до 07:00 20 апреля, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В течение указанного периода движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге Рикотского тоннеля.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Рикотский тоннель расположен на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60). По этому пути пролегает маршрут многих транзитных грузов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог
Рикотский тоннель на центральной автомагистрали Грузии временно закроется
Тоннель на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет закрыт для всех видов транспорта в связи с проведением профилактических работ
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Рикотский тоннель, соединяющий Восточную и Западную Грузию, закроют с 21:00 19 апреля до 07:00 20 апреля, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В течение указанного периода движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге Рикотского тоннеля.
Тоннель на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет закрыт для всех видов транспорта в связи с проведением профилактических работ.
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
Рикотский тоннель расположен на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60). По этому пути пролегает маршрут многих транзитных грузов.