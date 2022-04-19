https://sputnik-georgia.ru/20220419/rossiya-i-armeniya-podpisali-paket-dokumentov-266101549.html
Россия и Армения подписали пакет документов
Россия и Армения подписали пакет документов
Ереван и Москва подписали комплексную программу сотрудничества в реализации энергетических проектов 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T22:02+0400
2022-04-19T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В рамках визита премьер-министра Армении в Россию между правительствами двух стран подписан целый пакет документов о сотрудничестве. Соглашения предусматривают взаимодействие в самых различных сферах, сообщил Sputnik Армения.Так, между министерствами соцтруда двух стран подписан меморандум о взаимодействии в социально-трудовой сфере. Такой же документ подписан между министерствами юстиции, касающийся сотрудничества служб принудительного исполнения судебных актов двух государств.Помимо этого, Ереван и Москва подписали комплексную программу сотрудничества в реализации энергетических проектов. Еще один документ касается совместной работы в сфере фитосанитарного контроля.Армения и Россия договорились о сотрудничестве в сфере культуры на 2022-2023 гг. Подписана также программа взаимодействия между министерствами юстиции.Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. В Москве уже состоялись его переговоры с президентом Владимиром Путиным.
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россия, армения, в мире, новости, владимир путин, никол пашинян, политика
Россия и Армения подписали пакет документов
Ереван и Москва подписали комплексную программу сотрудничества в реализации энергетических проектов
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В рамках визита премьер-министра Армении в Россию между правительствами двух стран подписан целый пакет документов о сотрудничестве. Соглашения предусматривают взаимодействие в самых различных сферах, сообщил Sputnik Армения.
Так, между министерствами соцтруда двух стран подписан меморандум о взаимодействии в социально-трудовой сфере. Такой же документ подписан между министерствами юстиции, касающийся сотрудничества служб принудительного исполнения судебных актов двух государств.
Помимо этого, Ереван и Москва подписали комплексную программу сотрудничества в реализации энергетических проектов. Еще один документ касается совместной работы в сфере фитосанитарного контроля.
Армения и Россия договорились о сотрудничестве в сфере культуры на 2022-2023 гг. Подписана также программа взаимодействия между министерствами юстиции.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. В Москве уже состоялись его переговоры с президентом Владимиром Путиным.