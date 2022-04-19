https://sputnik-georgia.ru/20220419/rossiya-zapustit-pervyy-vysokoorbitalnyy-sputnik-glonass-266084397.html

Россия запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС

Россия запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС

Первый космический аппарат комплекса предполагается вывести на орбиту в 2028 году 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. ГЛОНАСС – это первый из шести аппаратов добавочного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки, который планируется вывести на орбиту в 2028 году, пишет РИА Новости. По словам руководителя отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Ивана Ревнивых, создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС является новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС.Любопытно, что ранее гендиректор ИСС Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что создание высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, прописано в 10-летней программе развития системы. Эскизный проект, по его словам, должен быть готов к 2024 году.Ожидалось, что шесть спутников "Глонасс-ВКК" запустят в 2023-2025 годах, но затем сроки были перенесены на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщал, что точность системы ГЛОНАСС возрастет на четверть за счет запуска этих дополнительных спутников.

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