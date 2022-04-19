https://sputnik-georgia.ru/20220419/rutube-obnovit-mobilnye-prilozheniya--gendirektor-266098682.html
Rutube обновит мобильные приложения – гендиректор
Rutube обновит мобильные приложения – гендиректор
В этом году у соцсети выйдет много оригинальных проектов, обещает глава компании 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T19:26+0400
2022-04-19T19:26+0400
2022-04-19T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Генеральный директор платформы Rutube соцсети Александр Моисеев сообщил, что обновление мобильных приложений будет следующим шагом в развитии соцсети.Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к Facebook и Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Эти соцсети недоступны с российских IP-адресов.По его словам, в этом году у соцсети выйдет много оригинальных проектов. Генеральный директор платформы добавил, что в связи с обновлением штат специалистов увеличен в два раза."Мы активно развиваемся, нам необходимы талантливые и опытные кадры. Rutube продолжает набирать сотрудников, в первую очередь по двум основным направлениям: product&tech и медиа. Основной фокус в этих направлениях – это продакт-менеджеры, креаторы, продюсеры, режиссеры монтажа, SMM-менеджеры и дизайнеры", – отметил он.Моисеев сообщил, что хакерские атаки на платформу случаются довольно часто, но специалисты отлично справляются с задачей, благодаря чему Rutube работает стабильно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, россия
Rutube обновит мобильные приложения – гендиректор
В этом году у соцсети выйдет много оригинальных проектов, обещает глава компании
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Генеральный директор платформы Rutube соцсети Александр Моисеев сообщил, что обновление мобильных приложений будет следующим шагом в развитии соцсети.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к Facebook и Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Эти соцсети недоступны с российских IP-адресов.
"Следующий этап – обновление мобильных приложений. Но вообще мы хотим уйти от глобальных релизов и двигаться более поступательно: регулярные частые релизы, где будут точечные улучшения на разных участках сервиса. Обновления также коснутся не только продуктового и технического направлений, но и контентного", – сказал Моисеев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в этом году у соцсети выйдет много оригинальных проектов. Генеральный директор платформы добавил, что в связи с обновлением штат специалистов увеличен в два раза.
"Мы активно развиваемся, нам необходимы талантливые и опытные кадры. Rutube продолжает набирать сотрудников, в первую очередь по двум основным направлениям: product&tech и медиа. Основной фокус в этих направлениях – это продакт-менеджеры, креаторы, продюсеры, режиссеры монтажа, SMM-менеджеры и дизайнеры", – отметил он.
Моисеев сообщил, что хакерские атаки на платформу случаются довольно часто, но специалисты отлично справляются с задачей, благодаря чему Rutube работает стабильно.