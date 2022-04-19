https://sputnik-georgia.ru/20220419/skolko-zarabotala-gruziya-na-turistakh-za-tri-mesyatsa--novaya-statistika-266078491.html

Сколько заработала Грузия на туристах за три месяца – новая статистика

Сколько заработала Грузия на туристах за три месяца – новая статистика

Наибольшую сумму за первый квартал 2022 года потратили визитеры из России – 67,7 миллиона долларов 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T09:01+0400

2022-04-19T09:01+0400

2022-04-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал составили 393,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 634,5%, по сравнению же с 2019 годом, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников, упали на 31,9%.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за первый квартал 2022 года потратили визитеры из России – 67,7 миллиона долларов.При этом в марте больше всего потратили граждане России (34,3 миллиона долларов), граждане Беларуси (29,3 миллиона долларов) и граждане Турции (16,2 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2022 года выросло на 268,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 576,5 тысячи.Грузия в первом квартале 2022 года восстановила показатели 2019 года на 35,6%.Из общего числа визитов, 460 тысяч были туристическими, что на 328% больше, чем в январе-марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,1%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 году осуществили граждане Турции.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

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грузия, туризм, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика