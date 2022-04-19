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США ввели мораторий на "звездные войны"
США ввели мораторий на "звездные войны"
Замглавы МИД России считает шагом в правильном направлении решение США 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T15:52+0400
2022-04-19T15:52+0400
2022-04-19T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния.Идея моратория, по информация американских СМИ, возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д".Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно "для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств".Замглавы МИД России Сергей Рябков считает шагом в правильном направлении решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, однако, хотелось бы прояснить, означает ли он, что Вашингтон полностью отказывается от разработки таких систем."Здесь возникают дополнительные моменты, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое - а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?" – сказал Рябков РИА Новости.Замглавы МИД РФ отметил, что хотелось бы понять – подобные испытания США проводили в прошлом, и вполне возможно им просто не нужны дополнительные испытания".
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в мире, новости, политика, мид рф, сша, космос
США ввели мораторий на "звездные войны"
15:52 19.04.2022 (обновлено: 16:08 19.04.2022)
Замглавы МИД России считает шагом в правильном направлении решение США
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния.
Идея моратория, по информация американских СМИ, возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно "для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств".
По словам Харрис, администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков считает шагом в правильном направлении решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, однако, хотелось бы прояснить, означает ли он, что Вашингтон полностью отказывается от разработки таких систем.
"Здесь возникают дополнительные моменты, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое - а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?" – сказал Рябков РИА Новости
.
По его словам, второй вопрос связан с тем, что США, как известно, "уже давно провели необходимые испытания противоспутниковых систем, это было сделано неоднократно и небезуспешно".
Замглавы МИД РФ отметил, что хотелось бы понять – подобные испытания США проводили в прошлом, и вполне возможно им просто не нужны дополнительные испытания".