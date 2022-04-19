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США ввели мораторий на "звездные войны"

США ввели мораторий на "звездные войны"

Замглавы МИД России считает шагом в правильном направлении решение США 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T15:52+0400

2022-04-19T15:52+0400

2022-04-19T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент страны Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния.Идея моратория, по информация американских СМИ, возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д".Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно "для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств".Замглавы МИД России Сергей Рябков считает шагом в правильном направлении решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, однако, хотелось бы прояснить, означает ли он, что Вашингтон полностью отказывается от разработки таких систем."Здесь возникают дополнительные моменты, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое - а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?" – сказал Рябков РИА Новости.Замглавы МИД РФ отметил, что хотелось бы понять – подобные испытания США проводили в прошлом, и вполне возможно им просто не нужны дополнительные испытания".

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