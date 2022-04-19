https://sputnik-georgia.ru/20220419/svyatye-chasti-v-tbilisi-proydet-premera-neobychnogo-spektaklya-266098142.html

"Святые части": в Тбилиси пройдет премьера необычного спектакля

"Святые части": в Тбилиси пройдет премьера необычного спектакля

Религия, черный юмор и жизнь монахини – Театр королевского квартала приглашает на интересный спектакль 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T18:45+0400

2022-04-19T18:45+0400

2022-04-19T18:45+0400

театр королевского квартала

тбилисский театр королевского квартала

культура

грузия

новости

георгий шарвашидзе

дата тавадзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Премьера спектакля "Святые части" по одноименной пьесе драматурга Валерия Отхозория пройдет на сцене тбилисского Театра королевского квартала 20 апреля.В центре сюжета пьесы – молодая монахиня. В ее жизни нет никого и ничего необычного: убежденная, что в ее руках великая миссия и она серьезно намерена спасти мир. Режиссер спектакля – Илия Каркашвили, руководитель постановки – Дата Тавадзе, сценография – Кети Надибаидзе.В главных ролях задействованы актеры: Магда Лебанидзе, Като Калатозишвили, Саломе Маисашвили, Иако Чилая, Кета Шатиришвили, Георгий Шарвашидзе, Георгий Корганашвили и Заал Чикобава.Проект осуществляется при сотрудничестве Театра королевского квартала и Центра развития современного театрального искусства, а также при поддержке мэрии Тбилиси.Премьерные показы спектакля "Святые части" также состоятся 21 апреля, 6 и 7 мая в 20:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах театра.

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театр королевского квартала, тбилисский театр королевского квартала, культура, грузия, новости, георгий шарвашидзе, дата тавадзе, тбилиси