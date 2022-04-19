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"Святые части": в Тбилиси пройдет премьера необычного спектакля
"Святые части": в Тбилиси пройдет премьера необычного спектакля
Религия, черный юмор и жизнь монахини – Театр королевского квартала приглашает на интересный спектакль 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T18:45+0400
2022-04-19T18:45+0400
2022-04-19T18:45+0400
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дата тавадзе
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Премьера спектакля "Святые части" по одноименной пьесе драматурга Валерия Отхозория пройдет на сцене тбилисского Театра королевского квартала 20 апреля.В центре сюжета пьесы – молодая монахиня. В ее жизни нет никого и ничего необычного: убежденная, что в ее руках великая миссия и она серьезно намерена спасти мир. Режиссер спектакля – Илия Каркашвили, руководитель постановки – Дата Тавадзе, сценография – Кети Надибаидзе.В главных ролях задействованы актеры: Магда Лебанидзе, Като Калатозишвили, Саломе Маисашвили, Иако Чилая, Кета Шатиришвили, Георгий Шарвашидзе, Георгий Корганашвили и Заал Чикобава.Проект осуществляется при сотрудничестве Театра королевского квартала и Центра развития современного театрального искусства, а также при поддержке мэрии Тбилиси.Премьерные показы спектакля "Святые части" также состоятся 21 апреля, 6 и 7 мая в 20:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах театра.
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театр королевского квартала, тбилисский театр королевского квартала, культура, грузия, новости, георгий шарвашидзе, дата тавадзе, тбилиси
"Святые части": в Тбилиси пройдет премьера необычного спектакля
Религия, черный юмор и жизнь монахини – Театр королевского квартала приглашает на интересный спектакль
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Премьера спектакля "Святые части" по одноименной пьесе драматурга Валерия Отхозория пройдет на сцене тбилисского Театра королевского квартала 20 апреля.
В центре сюжета пьесы – молодая монахиня. В ее жизни нет никого и ничего необычного: убежденная, что в ее руках великая миссия и она серьезно намерена спасти мир.
"Фанатично одержимая этой идеей, она встанет на путь нежного и небывалого насилия. И общество разделится надвое: одни посчитают женщину святой, другие – потребуют ее уничтожения. Спектакль полон приключений и смелых сюжетных ходов. Он словно проверяет границы дозволенного и умудряется делать это с головокружительным черным юмором", – отмечают в театре.
Режиссер спектакля – Илия Каркашвили, руководитель постановки – Дата Тавадзе, сценография – Кети Надибаидзе.
В главных ролях задействованы актеры: Магда Лебанидзе, Като Калатозишвили, Саломе Маисашвили, Иако Чилая, Кета Шатиришвили, Георгий Шарвашидзе, Георгий Корганашвили и Заал Чикобава.
Проект осуществляется при сотрудничестве Театра королевского квартала и Центра развития современного театрального искусства, а также при поддержке мэрии Тбилиси.
Премьерные показы спектакля "Святые части" также состоятся 21 апреля, 6 и 7 мая в 20:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах театра.