https://sputnik-georgia.ru/20220419/telekanaly-provodyat-antigosudarstvennuyu-agitatsiyu-v-gruzii--kobakhidze-266087126.html

Телеканалы проводят антигосударственную агитацию в Грузии – Кобахидзе

Телеканалы проводят антигосударственную агитацию в Грузии – Кобахидзе

В стране в настоящее время высокий уровень свободы СМИ, отметил председатель правящей партии 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T13:16+0400

2022-04-19T13:16+0400

2022-04-19T13:29+0400

ираклий кобахидзе

грузия

политика

новости

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Ряд СМИ уже многие годы ведут антигосударственную политику в Грузии, однако реагирование на это невозможно, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Так Кобахидзе прокомментировал отчет Службы госбезопасности, согласно которому в Грузии есть силы, действующие по указаниям враждебно настроенных против Грузии стран, и которые нацелены на организацию деструкции и свержения правительства.Есть несколько телевидений, которые ежедневно заняты "промыванием мозгов", антигосударственной пропагандой, распространением лжи, что, безусловно, является серьезной проблемой для государства, страны и народа, отметил Кобахидзе."Есть такая печальная данность. Диагноз поставлен и с этим диагнозом согласны в том числе наши международные партнеры. Однако, когда речь идет о лечении, говорят, что лечение нецелесообразно. Такова реальность, наверное, об этом нужно думать", – добавил Кобахидзе.При этом Кобахидзе отметил, что есть конкретные случаи, когда устанавливается преступление и государство действует."Законодательство мягкое, однако даже в условиях этого мягкого законодательства, вы видите, что конкретные лица отбывают наказание за конкретные тяжкие преступления", – отметил Кобахидзе.По его словам, если кто-то совершает преступление, то на это нужно реагировать. Однако другая тема – запрет партии, СМИ и т. д. Как отметил Кобахидзе, Конституция страны гарантирует очень высокий стандарт и исходя из этого, вмешиваться сложно.

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ираклий кобахидзе, грузия, политика, новости, единое нацдвижение