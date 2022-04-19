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В Грузии не собираются объявлять войну российской культуре – мнение эксперта
В Грузии не собираются объявлять войну российской культуре – мнение эксперта
Политолог и эксперт Васо Капанадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия ответил на вопросы о том, что ждет российскую культуру в Грузии, как тут относятся к... 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T13:28+0400
2022-04-19T13:28+0400
2022-04-19T13:41+0400
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Эксперт Васо Капанадзе считает, что хотя отдельные резкие заявления и призывы имеют место, в целом русофобии в Грузии нет. Он не видит признаков того, что в Грузии могут начать массово отворачиваться от российской культуры, русского языка и общего культурного прошлого Грузии и России. "Культура вне политики, как и спорт. Хотя мы видим, что на фоне тяжелых событий на Украине, всячески стараются сделать так, чтобы не только экономика России, но и культура, и спорт тоже оказались под запретом. Это неприемлемо", – сказал Васо Капанадзе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Эксперт также отметил, что в целом в стране нет антироссийских настроений, хотя факт, что есть отдельные заявления некоторых политиков и общественных деятелей. В то же время приезжающие в Грузию граждане России могут и чувствуют себя в полной безопасности, заявил Васо Капанадзе.
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В Грузии не собираются объявлять войну российской культуре – мнение эксперта
13:28 19.04.2022 (обновлено: 13:41 19.04.2022)
Политолог и эксперт Васо Капанадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия ответил на вопросы о том, что ждет российскую культуру в Грузии, как тут относятся к русским и есть ли в стране признаки русофобии
Эксперт Васо Капанадзе считает, что хотя отдельные резкие заявления и призывы имеют место, в целом русофобии в Грузии нет. Он не видит признаков того, что в Грузии могут начать массово отворачиваться от российской культуры, русского языка и общего культурного прошлого Грузии и России.
"Культура вне политики, как и спорт. Хотя мы видим, что на фоне тяжелых событий на Украине, всячески стараются сделать так, чтобы не только экономика России, но и культура, и спорт тоже оказались под запретом. Это неприемлемо", – сказал Васо Капанадзе.
Эксперт также отметил, что в целом в стране нет антироссийских настроений, хотя факт, что есть отдельные заявления некоторых политиков и общественных деятелей. В то же время приезжающие в Грузию граждане России могут и чувствуют себя в полной безопасности, заявил Васо Капанадзе.