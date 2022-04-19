https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-gruzii-startovala-informkampaniya-o-plyusakh-kontraktnoy-sluzhby-v-armii-266086060.html

В Грузии стартовала информкампания о плюсах контрактной службы в армии

В Грузии стартовала информкампания о плюсах контрактной службы в армии

Информационная кампания Минобороны в связи с продолжающимся набором на контрактную службу пройдет по всем регионам Грузии 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T12:30+0400

2022-04-19T12:30+0400

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министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Тбилиси у станций метро во вторник в рамках двухнедельной информационной кампании военнослужащие знакомили прохожих со спецификой контрактной службы в стране, сообщает Минобороны.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. Согласно условиям контрактной службы, граждане Грузии в возрасте от 18 до 35 лет будут приниматься на 4-летнюю военную службу. Военные будут обеспечены качественным обмундированием стандартов НАТО, военным снаряжением, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, социальной и правовой защитой.Военнослужащие отметили, что министерство создало наилучшие условия для повышения мотивации, улучшения возможностей получения образования и совершенствования системы продвижения по службе, повышения заработной платы. Говоря о развитии карьеры, военные пояснили, что солдаты смогут выучить иностранный язык, освоить профессию и повысить квалификацию на различных курсах за границей.В Минобороны сосредоточены на том, чтобы сделать военных конкурентоспособными даже после завершения службы, используя знания и опыт, полученные в силах обороны.Военнослужащие рассказали и о том, что граждан в возрасте от 18 до 40 лет могут принять на работу в Силы обороны по своей специальности. Процедуры оформления на военную службу по контракту максимально упрощены. Регистрация на контрактную службу доступна онлайн в течение года – Onlinebct.mod.gov.ge.Записаться в ряды контрактников можно в разных городах страны – Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сенаки, Батуми и Телави, а также в Домах юстиции и в спецавтомобилях ведомства, которые разъезжают по населенным пунктам.

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министерство обороны грузии, грузия, новости, общество