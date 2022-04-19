https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-gruzii-zaderzhany-krupnye-zemelnye-moshenniki-266088112.html

В Грузии задержаны крупные земельные мошенники

В Грузии задержаны крупные земельные мошенники

За преступление задержанным грозит от шести до девяти лет лишения свободы 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T13:46+0400

2022-04-19T13:46+0400

2022-04-19T15:38+0400

происшествия

грузия

новости

минфин грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали двоих человек по обвинению в подделке документов и завладении чужим имуществом мошенническим путем, сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет о трех земельных участках в регионе Кахети стоимостью более 850 тысяч лари, принадлежащих компании иностранцев.Задержанные обвиняются в том, что подделали доверенности, якобы выданные в Дели (Индия), и протокол собрания партнеров компании, составленный в Грузии, чтобы мошенническим путем завладеть этими земельными участками.На основании поддельных документов они присвоили один из участков, а остальные пытались продать. В настоящее время на земельные участки наложен арест. Задержанные обвиняются в завладении чужим имуществом в крупном размере, совершенном группой лиц путем обмана, и попытке завладения чужим имуществом, а также изготовлении и использовании поддельных документов.Им грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Принимаются соответствующие меры по установлению других лиц, которые возможно причастны к совершению этого преступления, сообщила Следственная служба.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, минфин грузии