https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-gruzii-zaderzhany-krupnye-zemelnye-moshenniki-266088112.html
В Грузии задержаны крупные земельные мошенники
В Грузии задержаны крупные земельные мошенники
За преступление задержанным грозит от шести до девяти лет лишения свободы 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T13:46+0400
2022-04-19T13:46+0400
2022-04-19T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали двоих человек по обвинению в подделке документов и завладении чужим имуществом мошенническим путем, сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет о трех земельных участках в регионе Кахети стоимостью более 850 тысяч лари, принадлежащих компании иностранцев.Задержанные обвиняются в том, что подделали доверенности, якобы выданные в Дели (Индия), и протокол собрания партнеров компании, составленный в Грузии, чтобы мошенническим путем завладеть этими земельными участками.На основании поддельных документов они присвоили один из участков, а остальные пытались продать. В настоящее время на земельные участки наложен арест. Задержанные обвиняются в завладении чужим имуществом в крупном размере, совершенном группой лиц путем обмана, и попытке завладения чужим имуществом, а также изготовлении и использовании поддельных документов.Им грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Принимаются соответствующие меры по установлению других лиц, которые возможно причастны к совершению этого преступления, сообщила Следственная служба.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, минфин грузии
В Грузии задержаны крупные земельные мошенники
13:46 19.04.2022 (обновлено: 15:38 19.04.2022)
За преступление задержанным грозит от шести до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали двоих человек по обвинению в подделке документов и завладении чужим имуществом мошенническим путем, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о трех земельных участках в регионе Кахети стоимостью более 850 тысяч лари, принадлежащих компании иностранцев.
Задержанные обвиняются в том, что подделали доверенности, якобы выданные в Дели (Индия), и протокол собрания партнеров компании, составленный в Грузии, чтобы мошенническим путем завладеть этими земельными участками.
На основании поддельных документов они присвоили один из участков, а остальные пытались продать.
В настоящее время на земельные участки наложен арест.
Задержанные обвиняются в завладении чужим имуществом в крупном размере, совершенном группой лиц путем обмана, и попытке завладения чужим имуществом, а также изготовлении и использовании поддельных документов.
Им грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
Принимаются соответствующие меры по установлению других лиц, которые возможно причастны к совершению этого преступления, сообщила Следственная служба.